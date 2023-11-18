Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Г. Хошимин продвигает экономическое сотрудничество с европейскими партнерами

Г. Хошимин и европейские партнеры продолжают изучать возможность эффективного сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций. Таков итог рабочей встречи между руководителями Парткома г. Хошимина и послами стран ЕС во Вьетнаме, состоявшейся 17 ноября.

Зампредседателя Народного комитета г. Хошимина Во Ван Хоан подтвердил, что г. Хошимин желает укреплять сотрудничество с европейскими партнерами в тех областях, где у города есть преимущества и потребности, таких как зеленая трансформация, цифровая трансформация, адаптация к изменению климата, инновации, стартап.

Руководители города обязуются сделать все возможное для обеспечения законных прав и интересов инвесторов, а также создать благоприятные условия иностранным компаниям, в том числе европейским, для стабильного, долгосрочного и эффективного ведения деятельности в городе.

Посол Жюльен Герье, глава миссии ЕС во Вьетнаме, подтвердил, что ЕС всегда придает большое значение отношениям с Вьетнамом, высоко ценит потенциал экономического развития г. Хошимина и желает усилить координацию действий в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве для использования потенциала и преимуществ друг друга.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top