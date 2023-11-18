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Г. Хошимин продвигает экономическое сотрудничество с европейскими партнерами
Зампредседателя Народного комитета г. Хошимина Во Ван Хоан подтвердил, что г. Хошимин желает укреплять сотрудничество с европейскими партнерами в тех областях, где у города есть преимущества и потребности, таких как зеленая трансформация, цифровая трансформация, адаптация к изменению климата, инновации, стартап.
Руководители города обязуются сделать все возможное для обеспечения законных прав и интересов инвесторов, а также создать благоприятные условия иностранным компаниям, в том числе европейским, для стабильного, долгосрочного и эффективного ведения деятельности в городе.
Посол Жюльен Герье, глава миссии ЕС во Вьетнаме, подтвердил, что ЕС всегда придает большое значение отношениям с Вьетнамом, высоко ценит потенциал экономического развития г. Хошимина и желает усилить координацию действий в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве для использования потенциала и преимуществ друг друга.