Г. Хошимин определил четыре ключевые группы продуктов для Международного финансового центра

Город Хошимин стремится стать конкурентоспособным финансовым центром на региональном и международном уровнях. (Фото: ВИА)



Разработку стратегии возглавляет Правление по управлению VIFC-HCMC при консультативной поддержке Boston Consulting Group (BCG). На недавно прошедшем семинаре «Стратегия развития VIFC-HCMC» управляющий директор BCG Арно Жинолен рекомендовал в рамках опорного направления «международный рынок капитала» уделить приоритетное внимание развитию рынков долгового капитала, включая международные облигации и трансграничное кредитование, наряду с рынками акционерного капитала.

Жинолен отметил, что, хотя вьетнамские предприятия и могут выходить на международные рынки капитала, транзакционные издержки и количество посреднических звеньев по-прежнему остаются высокими. По его словам, ключевая ценность международного финансового центра заключается в снижении затрат, упрощении процедур и уменьшении зависимости от посреднических хабов, таких как Сингапур или Гонконг (Китай).

Параллельно развитие экосистемы вспомогательных услуг, охватывающей юридическое сопровождение, налоговые услуги и консалтинг, рассматривается как критически важное условие для поддержки иностранных инвесторов и повышения прозрачности и комплаенса на рынках Вьетнама.

В сфере финансирования международной торговли BCG выделила транзакционный банкинг, трансграничные платежи, а также торговое финансирование и финансирование цепочек поставок как продукты, которые можно запустить на раннем этапе. Ожидается, что эти услуги поддержат как предприятия с иностранными инвестициями, так и отечественные компании, расширяющие деятельность за рубеж, и в ближайшие несколько лет позволят сформировать региональный хаб торгового финансирования.