Г. Хошимин определил четыре ключевые группы продуктов для Международного финансового центра

Международный финансовый центр Вьетнама в г. Хошимин (VIFC-HCMC) сформирован вокруг четырёх ключевых групп продуктов, которые рассматриваются как основа для поэтапного превращения города Хошимина в конкурентоспособный финансовый хаб в регионе и мире.
Согласно проекту Стратегии развития VIFC-HCMC, четыре ключевые группы включают международный рынок капитала, финансовые услуги по сопровождению международной торговли, цифровой банкинг и финтех, а также новые финансовые продукты и услуги, ориентированные на нишевые сегменты рынка. Среди них международный рынок капитала выступает ключевой опорой, делая акцент на традиционных, базовых и специализированных финансовых услугах, тогда как остальные направления призваны повышать конкурентоспособность и способствовать более глубокой интеграции в глобальные финансовые сети.
Город Хошимин стремится стать конкурентоспособным финансовым центром на региональном и международном уровнях. (Фото: ВИА)
Разработку стратегии возглавляет Правление по управлению VIFC-HCMC при консультативной поддержке Boston Consulting Group (BCG). На недавно прошедшем семинаре «Стратегия развития VIFC-HCMC» управляющий директор BCG Арно Жинолен рекомендовал в рамках опорного направления «международный рынок капитала» уделить приоритетное внимание развитию рынков долгового капитала, включая международные облигации и трансграничное кредитование, наряду с рынками акционерного капитала.
Жинолен отметил, что, хотя вьетнамские предприятия и могут выходить на международные рынки капитала, транзакционные издержки и количество посреднических звеньев по-прежнему остаются высокими. По его словам, ключевая ценность международного финансового центра заключается в снижении затрат, упрощении процедур и уменьшении зависимости от посреднических хабов, таких как Сингапур или Гонконг (Китай).
Параллельно развитие экосистемы вспомогательных услуг, охватывающей юридическое сопровождение, налоговые услуги и консалтинг, рассматривается как критически важное условие для поддержки иностранных инвесторов и повышения прозрачности и комплаенса на рынках Вьетнама.
В сфере финансирования международной торговли BCG выделила транзакционный банкинг, трансграничные платежи, а также торговое финансирование и финансирование цепочек поставок как продукты, которые можно запустить на раннем этапе. Ожидается, что эти услуги поддержат как предприятия с иностранными инвестициями, так и отечественные компании, расширяющие деятельность за рубеж, и в ближайшие несколько лет позволят сформировать региональный хаб торгового финансирования.
В направлении цифрового банкинга и финтеха акцент делается на создании центров цифрового банкинга, где международные банки смогут разворачивать хабы по разработке цифровых платформ и приложений. В сочетании с механизмами регуляторной «песочницы» такой подход, как ожидается, создаст благоприятные условия для более глубокого участия иностранных инвесторов в финтех-экосистеме города Хошимина. В нишевых сегментах перспективными для внедрения в ближайшие три–пять лет считаются такие направления, как товарное финансирование (за исключением золота), «зелёное» финансирование и морское финансирование.
Предложенная BCG дорожная карта предусматривает приоритетное развитие в стартовой фазе базовых продуктов, таких как облигации и IPO, трансграничные платежи, цифровые транзакции, финтех и ряд разрешённых товарных рынков, а затем - расширение продуктовой линейки по мере укрепления доверия к рыночной инфраструктуре.
Подчёркивая необходимость чёткой дорожной карты, главный экономист BIDV Кань Ван Лык отметил, что в приоритетном порядке следует развивать традиционные финансовые продукты, которые можно внедрять незамедлительно.
Он также акцентировал роль инвестиционных фондов, прежде всего поддерживающих науку, технологии и стартапы, для устранения дефицита финансирования инноваций, а также необходимость ускорить развитие продуктов «зелёного» финансирования, таких как зелёные облигации, акции и кредитование.
Внося вклад в проект стратегии, руководитель проекта Института Тони Блэра Нгуен Фыонг Ли отметила, что, хотя продуктовый портфель соответствует потенциалу рынка, для каждого этапа развития необходимы более чёткие целевые ориентиры. В краткосрочной перспективе она подчеркнула первостепенную важность формирования институтов, системы управления, кадрового потенциала и политико-нормативной базы для укрепления доверия инвесторов. В среднесрочной перспективе VIFC-HCMC следует позиционировать как региональный финансовый и рынок капитала центр, постепенно расширяя экосистему, чтобы удовлетворять спрос на трансграничные инвестиции и приблизиться к статусу международного финансового центра.