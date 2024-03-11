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Г. Хошимин был признан «Ведущим направлением для MICE-туризма в Азии»
Премия World MICE Awards представляет собой престижную ежегодную награду, присуждаемую направлениям, отелям, авиакомпаниям, площадкам для проведения мерприятий и поставщикам услуг, специализирующихся на MICE-туризме. World MICE Awards является частью серии наград, созданных на основе World Travel Awards ‒ самой престижной в мире награды в области туризма.
Постоянное признание г. Хошимина на этих наградах подчеркивает гармоничное сочетание современной инфраструктуры, богатой истории и культурного разнообразия, что создает идеальное место для проведения международных туристических мероприятий MICE.
Помимо этого, Vietnam Airlines была удостоена звания «Ведущая авиакомпания MICE в Азии», Vietravel была удостоена звания «Ведущий организатор MICE-туризма в Азии», что способствовало включению вьетнамской туристической индустрии в туристическую карту мира.