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Г. Хошимин был признан «Ведущим направлением для MICE-туризма в Азии»

7 марта, согласно информации от Департамента туризма города Хошимина, город был признан «Ведущим направлением для MICE-туризма в Азии 2023 года» в рамках премии World MICE Awards. Это четвертый год подряд, когда город получил этот драгоценный титул. Выступая перед прессой после церемонии награждения, заместитель директора Департамента туризма г. Хошимина Буй Тхи Нгок Хиеу заявила: «Мы очень гордимся получением этой награды. Это признание неустанных усилий и самоотверженности туристической индустрии города. К 2030 году г. Хошимин стремится стать ведущим направлением в Азии с имиджем открытого, молодежного, оживленного, захватывающего и смотрящего в будущее города».

Премия World MICE Awards представляет собой престижную ежегодную награду, присуждаемую направлениям, отелям, авиакомпаниям, площадкам для проведения мерприятий и поставщикам услуг, специализирующихся на MICE-туризме. World MICE Awards является частью серии наград, созданных на основе World Travel Awards ‒ самой престижной в мире награды в области туризма.

Постоянное признание г. Хошимина на этих наградах подчеркивает гармоничное сочетание современной инфраструктуры, богатой истории и культурного разнообразия, что создает идеальное место для проведения международных туристических мероприятий MICE.

Помимо этого, Vietnam Airlines была удостоена звания «Ведущая авиакомпания MICE в Азии», Vietravel была удостоена звания «Ведущий организатор MICE-туризма в Азии», что способствовало включению вьетнамской туристической индустрии в туристическую карту мира.

ВИА/ИЖВ

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