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НОВОСТИ

Г-жа Нгуен Тхи Шы назначена заместителем генерального директора ВИА

Нгуен Тхи Шы начала работать во ВИА с 1994 года, имела высшее политическое образование
  Заместитель генерального директора ВИА Нгуен Тхи Шы. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь только что подписал постановление № 919/QD-TTg о назначении г-жи Нгуен Тхи Шы, главы Редакции внутренних новостей, заместителем генерального директора Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

В настоящее время во ВИА 2 заместителя генерального директора, в том числе: г-н Нгуен Туан Хунг и г-жа Доан Тхи Тует Нюнг.

Нгуен Тхи Шы родилась 4 октября 1972 г., окончила Ханойский юридический университет по специальности экономическое право, начала работать во ВИА с 1994 года, имела высшее политическое образование.

В ВИА Нгуен Тхи Шы работала корреспондентом, освещающим внутриполитические и дипломатические новости, Редакции внутренних новостей, с 2006 г. заведовала Отделом внешнеполитических новостей, с 2011 года была назначена заместителем главы Редакции внутренних новостей.

С 2019 года по настоящее время она является секретарем парткома, главой Редакции внутренних новостей. В настоящее время Нгуен Тхи Шы - член Постоянного комитета парткома, заместитель председателя Союза журналистов ВИА.

ИЖВ/ВИА

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