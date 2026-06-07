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Гуцан на ПМЭФ подписал программу сотрудничества с генпрокурором Вьетнама

Генпрокурор России Александр Гуцан в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ подписал с генпрокурором Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуен Хюи Тиеном обновленную программу сотрудничества прокуратур двух стран.
  Переговоры между Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуен Хюи Тьеном и Генеральным прокурором Генеральной прокуратуры РФ Александром Гуцаном.  
Как напомнил глава российского надзорного ведомства, российско-вьетнамские отношения последовательно развиваются на основе уважения, доверия и взаимной поддержки на протяжении уже более 76 лет. При этом он отметил конструктивность и поступательность взаимодействия прокуратур обеих стран, которые уже успешно выполнили четыре программы сотрудничества.

По словам Гуцана, в пятой подписанной в четверг программе сотрудничества впервые запланированы мероприятия на уровне региональных и военных прокуратур по самым актуальным направлениям надзорной деятельности. Кроме того, документ предусматривает сотрудничество в научно-образовательной сфере, включает взаимное обучение по программам повышения квалификации.

"Предлагаю также продолжить практику проведения выездных лекций для прокурорских работников России и Вьетнама по интересующим наши стороны вопросам. Пользуясь случаем, приглашаю руководство Университета прокуратуры Вьетнама в июле посетить Москву для обсуждения дальнейшего партнерства в указанной сфере", - заявил по итогам подписания программы генпрокурор России.

Это уже вторая встреча прокуроров двух стран. До этого Александр Гуцан и Нгуен Хюи Тиен встречались в октябре прошлого года в Ханое в рамках церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности. Тогда стороны договорились продолжить расширять горизонты практического сотрудничества на ключевых направлениях в целях обеспечения верховенства закона и соблюдения прав граждан.

ВИА/ИЖВ

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