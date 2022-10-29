НОВОСТИ
Губернатор Госбанка отметила контроль над инфляцией, микроэкономическую стабильность, экономическое развитие
Инфляция стремительно растет во всем мире, причем более чем в 80 странах зафиксирована инфляция, по крайней мере, двузначная. Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентные ставки и, как ожидается, сохранит их на высоком уровне. Сильное укрепление доллара США привело к обесцениванию многих других валют, некоторые из которых потеряли около 30% своей стоимости. Валютные резервы многих стран резко сократились. По словам Хонга, все подобные события вызвали большие трудности для центральных банков мира.
Во Вьетнаме недавние события на рынках корпоративных облигаций, недвижимости и акций существенно повлияли на денежно-кредитную и банковскую деятельность. Между тем, на денежно-кредитную политику возложено множество задач для достижения множества целей. Она отметила, что даже когда глобальные процентные ставки росли, Госбанку по-прежнему было поручено снизить внутренние ставки на 0,5–1% в 2022 и 2023 годах, что является очень сложной задачей в нынешних условиях.
Губернатор подчеркнула, что в первые девять месяцев 2022 года Госбанк внимательно следил за макроэкономическими изменениями и предпринимал гибкие и согласованные действия в каждый момент времени, что помогло удержать девятимесячную инфляцию на уровне 2,73% и, возможно, годовой показатель на уровне менее 4%, что намного ниже, чем в других странах региона и мира, а также способствует экономическому росту в этом году.
Учитывая это, Вьетнам должен быть готов реагировать на все изменения, продолжила Хонг, добавив, что важно часто проводить оценку, чтобы определить основные направления и цели для каждого периода времени.
Она подчеркнула последовательную цель сдерживания инфляции, стабилизации макроэкономики и обеспечения безопасности банковской системы для реализации целей социально-экономического развития.