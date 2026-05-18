НОВОСТИ

Гуанси в революционном пути Президента Хо Ши Мина к спасению Родины

В годы странствий в поисках пути спасения Родины период революционной деятельности Президента Хо Ши Мина в Китае имел важное значение в процессе формирования его мировоззрения и пути национального освобождения.
  Фотографии Президента Хо Ши Мина, хранящиеся в Историко-мемориальном комплексе Президента Хо Ши Мина в Куньмине провинции Юньнань (Китай). Фото: ВИА  
В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства в Пекине специалист по культуре и истории Се Чаодэ отметил, что Президент Хо Ши Мин в течение длительного времени вёл деятельность в Китае, связанную со многими районами, такими как Гуанси, Гуанчжоу и Юньнань. В этот период он одновременно занимался революционной деятельностью, подготовкой кадров и созданием базы для движения за национальное освобождение Вьетнама. В условиях, когда революционное движение Вьетнама ещё только зарождалось, молодой патриот Нгуен Ай Куок был вынужден жить и действовать в тяжёлых условиях, постоянно перемещаясь, чтобы избежать преследований, и одновременно тайно вести агитацию и объединять силы.

В то время Гуанси являлся местом сосредоточения многочисленной вьетнамской диаспоры и революционных сил Китая. Здесь Президент Хо Ши Мин установил связи с патриотическими организациями, изучал революционную теорию и опыт китайского революционного движения, применяя его к практике Вьетнама. В этот период он участвовал в написании газетных материалов, составлении пропагандистских документов, распространении идей национального освобождения и подготовке кадров для революционного движения Вьетнама. Президент Хо Ши Мин также уделял большое внимание укреплению единства вьетнамской общины за рубежом, инструктировал по вопросам безопасного участия в революционной деятельности и подчёркивал принцип: «революция должна опираться на народ», «всё ради национальной независимости».

Рассказывая о периоде пребывания Президента Хо Ши Мина в Лючжоу (Гуанси), экскурсовод Мемориального дома гостиницы «Наньян» Ли Цзе сообщил, что в период деятельности здесь Президент Хо Ши Мин создал множество литературных и поэтических произведений, отражающих его стойкость и волю к преодолению трудностей в условиях подпольной деятельности. Позднее он продолжил работу в Гуанчжоу, где были связаны многие важные события, включая организацию политических и военных учебных курсов, подготовку ключевых кадров для вьетнамской революции.

Се Чаодэ считает, что деятельность Президента Хо Ши Мина в Китае внесла важный вклад не только в революционное дело Вьетнама, но и в укрепление традиционной дружбы между народами двух стран, формировавшейся и укреплявшейся на протяжении многих исторических этапов. Следы революционной деятельности Президента Хо Ши Мина в Китае рассматриваются как яркое свидетельство его настойчивости, силы воли и стратегического видения в пути поиска спасения Родины, а также как фактор, способствующий дальнейшему углублению дружественных отношений между Вьетнамом и Китаем.

ВИА/ИЖВ

136-летие со дня рождения Президента Хо Ши Мина: Распространение непреходящих ценностей его идей среди международных друзей в Республике Корея

Посол Вьетнама в Республике Корея Ву Хо подчеркнул, что Президент Хо Ши Мин является не только гениальным лидером вьетнамского народа, героем национального освобождения, но и выдающимся деятелем культуры Вьетнама.
