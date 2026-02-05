Гсекретарь ЦК КПВ То Лам провел переговоры с генеральным секретарем ЦК НРПЛ, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом во Вьентьяне

На переговорах Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама с Генеральным секретарем ЦК НРПЛ, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. (Фото: ВИА

На переговорах высший руководитель Лаоса приветствовал и высоко оценил выбор генерального секретаря То Лама, сделавшего Лаос первой страной для визита в качестве генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва. Он подчеркнул, что эта поездка имеет особое значение в истории двусторонних отношений, поскольку в состав вьетнамской делегации входят также премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.

По его словам, это несет мощный политический сигнал, отражая высочайший уровень доверия между двумя Партиями и государствами, редкую и особую солидарность между двумя странами, а также высокое внимание, которое КПВ и лично ее генеральный секретарь уделяют особым отношениям Вьетнама и Лаоса.

Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Тхонглун Сисулит выразил уверенность в том, что успех этого исторического визита еще более укрепит и продвинет великую дружбу, особую солидарность, всестороннее сотрудничество и стратегическую сплоченность между двумя странами более существенным и эффективным образом, принося ощутимую пользу обоим народам.

Принимающая сторона также высоко оценила важные и всеобъемлющие достижения Вьетнама за 40 лет Доймой (обновления), особенно в период XIII съезда КПВ. Он вновь поздравил КПВ с успешным проведением XIV съезда и выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем То Ламом Вьетнам продолжит добиваться еще более значимых успехов, успешно реализует Резолюцию XIV съезда и выполнит две «цели на столетие».

Со своей стороны генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам поздравил Лаос с успешным проведением XII съезда НРПЛ, подчеркнув, что это событие имеет особое политическое значение и знаменует новый этап в революционном деле Партии, государства и народа Ласоа.

Он высоко оценил крупные достижения исторической значимости, которых Лаос добился за 40 лет последовательного проведения всеобъемлющей, принципиальной и преемственной политики обновления, включая поэтапное формирование ориентированной на социализм рыночной экономики, поддержание политической и социальной стабильности и постоянное расширение внешних связей, что способствовало укреплению позиций и авторитета страны в регионе и в мире.





Руководители Вьетнама и Лаоса на встрече перед началом переговоров. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил стратегические цели, поставленные 12-м Национальным съездом ЛНПР на следующий этап развития, основанные на прочном фундаменте уже достигнутых успехов. Он выразил уверенность в том, что Центральный комитет, Политбюро и Секретариат ЛНПР 12-го созыва во главе с генеральным секретарем Тхонглуном Сисулитом будут и впредь поддерживать революционные традиции, сохранять единство, самодостаточность и устойчивость, содействовать инновациям и успешно вести Лаос к достижению стратегических целей, намеченных 12-м съездом. К ним относятся достижение целей развития страны до 2055 года, ознаменование 100-летия основания ЛНПР, стремление стать страной с доходом выше среднего и постепенное приближение к группе стран с высоким доходом.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул, что КПВ всегда воспринимает успехи Партии, государства и народа Лаоса как общую радость, неизменно сохраняет твердую веру в Лаос и поддерживает его дело строительства и развития страны. Он отметил, что КПВ готова тесно взаимодействовать с НРПЛ для дальнейшего углубления великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сплоченности между Вьетнамом и Лаосом, рассматривая эти отношения как бесценное достояние, закономерность развития и ключевой фактор, обеспечивающий успех революционного дела каждой страны сегодня и в будущем.

Оба руководителя выразили удовлетворение тем, что в последнее время сотрудничество Вьетнама и Лаоса развивается углубленно, эффективно и содержательно, подчеркнув: достигнутые результаты не только напрямую способствуют развитию каждой страны, но и вносят позитивный вклад в дело мира, стабильности и развития в регионе.

Обе стороны достигли высокого уровня консенсуса, исходя из общего понимания особой солидарности между двумя странами. Они договорились и далее уделять первоочередное внимание эффективной реализации договоренностей на высоком уровне и Совместного заявления, достигнутых в декабре 2025 года, а также итогов недавнего государственного визита лаосского лидера во Вьетнам. Стороны высоко оценили оперативные усилия профильных ведомств двух стран по превращению многих из этих обязательств в конкретные действия.

Обе стороны сошлись во мнении, что наряду с уже достигнутыми позитивными результатами сотрудничество необходимо продолжать обновлять и повышать его качество и эффективность, делая взаимодействие все более содержательным. Они подчеркнули необходимость тесно увязывать стратегическое видение с конкретными действиями, одновременно и далее укрепляя стратегическую координацию между двумя Партиями и двумя государствами.

Исходя из долгосрочного видения, два руководителя согласовали приоритетные направления, которые следует продвигать в текущий срок полномочий, чтобы оперативно реализовать цель стратегической сплоченности, поскольку каждая из Партий осуществляет Резолюцию своего нового съезда и разрабатывает планы социально-экономического развития на период 2026–2030 годов.

В соответствии с этим стороны активизируют обмен информацией и опытом по реализации Резолюций своих партийных съездов. Они также подтвердили намерение углублять экономическую взаимосвязь, уделяя приоритетное внимание мобилизации ресурсов, укреплению тесной координации и ускорению реализации ключевых стратегических проектов, чтобы создать новый импульс для экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и регионального развития, с перспективой довести двусторонний товарооборот до 10 млрд долл. США в ближайший период. Сотрудничество в сфере образования, подготовки кадров и развития человеческих ресурсов, особенно высококвалифицированных, было вновь подтверждено как стратегическая и долгосрочная опора двусторонних отношений.

Кроме того, стороны договорились и далее активнее развивать культурные обмены и контакты между людьми, особенно среди молодежи; одновременно укреплять сотрудничество в сфере информации и коммуникаций, чтобы широко продвигать особую солидарность между Вьетнамом и Лаосом, тем самым углубляя взаимопонимание и общие культурно-духовные основы народов двух стран.

Они также подчеркнули необходимость создать механизм мониторинга и инспекционного контроля на правительственном уровне для оценки результатов сотрудничества и оперативного устранения препятствий, обеспечивая реализацию проектов в соответствии с графиком и принятыми договоренностями.

Два руководителя провели углубленный обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам и договорились активизировать обмен информацией, консультации и координацию на многосторонних площадках, укреплять единство внутри АСЕАН и далее усиливать центральную роль Ассоциации.

По случаю наступающего Лунного Нового 2026 года лаосский руководитель от имени Партии, государства и народа Лаоса передал новогодние поздравления Партии, государству и народу Вьетнама, пожелав стране и ее народу новых успехов.

По завершении переговоров два руководителя присутствовали при обмене рядом важных документов о сотрудничестве между министерствами, отраслями, местностями и профильными ведомствами двух стран в сферах образования, юстиции и взаимодействия на местном уровне. Ожидается, что они будут способствовать дальнейшему укреплению правовой базы и придадут новый импульс конкретизации стратегической сплоченности в двусторонних отношениях.