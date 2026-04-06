НОВОСТИ

Группа Vietnam Airlines планирует выполнить почти 5 500 рейсов в праздничный период

Ожидается, что в этот период авиагруппа предложит почти 1,12 млн мест, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

 

Самолеты Vietnam Airlines (Фото: ВИА)


Группа Vietnam Airlines, в которую входят Vietnam Airlines, Pacific Airlines и VASCO, планирует выполнить почти 5 500 рейсов на внутренних и международных направлениях в период пикового пассажиропотока по случаю Дня поминовения королей Хунгов, а также праздников 30 апреля и 1 мая 2026 года.

Ожидается, что в этот период авиагруппа предложит почти 1,12 млн мест, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На внутренней сети группа планирует выполнить более 3 800 рейсов, предоставив свыше 730 000 мест, что означает рост примерно на 13,3% по числу рейсов и на 16% по пассажировместимости в годовом исчислении. Увеличение провозных мощностей будет сосредоточено на маршрутах с высоким спросом, связывающих крупные экономические центры и популярные туристические направления.

Пассажировместимость на маршрутах между Ханоем, Хошимином и Данангом увеличится почти на 30% по сравнению с обычным режимом эксплуатации, при этом на линии Ханой – Хошимин рост составит 12%.

Будут также расширены перевозки по туристическим направлениям: число рейсов из Ханоя и Хошимина в Нячанг и на Фукуок увеличится почти на 20%, тогда как на маршрутах из Ханоя и Хошимина в Хюэ и Куйнён рост превысит 5% по сравнению с обычным уровнем.

На международных направлениях авиакомпании планируют выполнить почти 1 700 рейсов, предложив около 390 000 мест, что означает рост на 13,4% по числу рейсов и на 14,4% по пассажировместимости в годовом исчислении.

Заместитель генерального директора Vietnam Airlines Нгуен Куанг Чунг отметил, что в такие пиковые периоды, как День поминовения королей Хунгов, а также праздники 30 апреля и 1 мая, спрос на авиаперевозки, как правило, резко возрастает.

По его словам, Vietnam Airlines заблаговременно и проактивно распределяет ресурсы, увеличивает частоту рейсов и гибко организует эксплуатацию, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, одновременно обеспечивая устойчивую воздушную связь как на внутренних, так и на международных направлениях.

Несмотря на сохраняющиеся трудности, с которыми сталкивается авиационная отрасль, особенно на фоне роста цен на авиационное топливо, авиакомпании прилагают усилия для сохранения стабильной маршрутной сети и увеличения числа рейсов с целью удовлетворения растущего спроса на поездки.

В Vietnam Airlines сообщили, что компания продолжит внимательно отслеживать рыночный спрос, чтобы гибко корректировать эксплуатационную деятельность, одновременно обеспечивая безопасность и стабильность авиаперевозок. Пассажирам рекомендуется заранее бронировать и оформлять билеты, чтобы выбрать наиболее подходящие маршруты в период пикового спроса.

ИЖВ/ВИА

Чан Тхань Ман избран Председателем Национального собрания XVI созыва

Чан Тхань Ман избран Председателем Национального собрания XVI созыва

Утром 6 апреля на первой сессии Национального собрания XVI созыва господин Чан Тхань Ман, член Политбюро, Председатель Национального собрания XV созыва, депутат Национального собрания XVI созыва, был избран на должность Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам XVI созыва.
