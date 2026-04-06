Группа Vietnam Airlines планирует выполнить почти 5 500 рейсов в праздничный период

Группа Vietnam Airlines, в которую входят Vietnam Airlines, Pacific Airlines и VASCO, планирует выполнить почти 5 500 рейсов на внутренних и международных направлениях в период пикового пассажиропотока по случаю Дня поминовения королей Хунгов, а также праздников 30 апреля и 1 мая 2026 года.

Ожидается, что в этот период авиагруппа предложит почти 1,12 млн мест, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На внутренней сети группа планирует выполнить более 3 800 рейсов, предоставив свыше 730 000 мест, что означает рост примерно на 13,3% по числу рейсов и на 16% по пассажировместимости в годовом исчислении. Увеличение провозных мощностей будет сосредоточено на маршрутах с высоким спросом, связывающих крупные экономические центры и популярные туристические направления.

Пассажировместимость на маршрутах между Ханоем, Хошимином и Данангом увеличится почти на 30% по сравнению с обычным режимом эксплуатации, при этом на линии Ханой – Хошимин рост составит 12%.

Будут также расширены перевозки по туристическим направлениям: число рейсов из Ханоя и Хошимина в Нячанг и на Фукуок увеличится почти на 20%, тогда как на маршрутах из Ханоя и Хошимина в Хюэ и Куйнён рост превысит 5% по сравнению с обычным уровнем.

На международных направлениях авиакомпании планируют выполнить почти 1 700 рейсов, предложив около 390 000 мест, что означает рост на 13,4% по числу рейсов и на 14,4% по пассажировместимости в годовом исчислении.

Заместитель генерального директора Vietnam Airlines Нгуен Куанг Чунг отметил, что в такие пиковые периоды, как День поминовения королей Хунгов, а также праздники 30 апреля и 1 мая, спрос на авиаперевозки, как правило, резко возрастает.

По его словам, Vietnam Airlines заблаговременно и проактивно распределяет ресурсы, увеличивает частоту рейсов и гибко организует эксплуатацию, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, одновременно обеспечивая устойчивую воздушную связь как на внутренних, так и на международных направлениях.

Несмотря на сохраняющиеся трудности, с которыми сталкивается авиационная отрасль, особенно на фоне роста цен на авиационное топливо, авиакомпании прилагают усилия для сохранения стабильной маршрутной сети и увеличения числа рейсов с целью удовлетворения растущего спроса на поездки.

В Vietnam Airlines сообщили, что компания продолжит внимательно отслеживать рыночный спрос, чтобы гибко корректировать эксплуатационную деятельность, одновременно обеспечивая безопасность и стабильность авиаперевозок. Пассажирам рекомендуется заранее бронировать и оформлять билеты, чтобы выбрать наиболее подходящие маршруты в период пикового спроса.