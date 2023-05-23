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НОВОСТИ

Грузооборот через морские порты почти удвоился за 7 лет

По данным Морской администрации Вьетнама (VMA), пропускная способность морского порта Вьетнама почти удвоилась в период с 2015 по 2022 год, ежегодный рост в среднем достиг 8,4%. В этот период средний темп роста объемов перевалки только контейнерных грузов составил 11,9%.

В 2015 году объем контейнерных грузов через порты достиг около 126,3 млн тонн (11,5 млн ДФЭ). В 2022 году этот показатель составил более 243 млн тонн (25 млн ДФЭ), увеличившись почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и более чем в два раза выше, чем семь лет назад.

В первом квартале текущего года грузооборот через морские порты Вьетнама превысил 165 млн тонн, в том числе около 53 млн тонн контейнерных грузов (5.1 млн ДФЭ), сто составило примерно 20% плана на 2023 год.

В генеральном плане развития системы морских портов Вьетнама на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года VMA прогнозирует к 2030 году через местные морские порты пройдут около 1 422,5 млн тонн грузов, в том числе 559 млн тонн контейнерных грузов.

ИЖВ/ВИА

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