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Грузооборот через морские порты почти удвоился за 7 лет
В 2015 году объем контейнерных грузов через порты достиг около 126,3 млн тонн (11,5 млн ДФЭ). В 2022 году этот показатель составил более 243 млн тонн (25 млн ДФЭ), увеличившись почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и более чем в два раза выше, чем семь лет назад.
В первом квартале текущего года грузооборот через морские порты Вьетнама превысил 165 млн тонн, в том числе около 53 млн тонн контейнерных грузов (5.1 млн ДФЭ), сто составило примерно 20% плана на 2023 год.
В генеральном плане развития системы морских портов Вьетнама на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года VMA прогнозирует к 2030 году через местные морские порты пройдут около 1 422,5 млн тонн грузов, в том числе 559 млн тонн контейнерных грузов.