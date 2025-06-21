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Грузовики, перевозящие товары через пограничные пункты пропуска Лангшона, достигли рекордного уровня

Количество грузовых автомобилей, проходящих через пограничные пункты пропуска в северной провинции Лангшон, заметно выросло с начала месяца, сообщило 20 июня Правление экономической зоны пограничного пункта Донгданг - Лангшон. Только 19 июня на пограничных заставах Лангшона прошли таможенный контроль 2 005 грузовиков - это самый высокий показатель за один день, когда-либо зафиксированный в провинции. Из них 634 грузовика перевозили экспорт и 1 371 - импорт.

Международный пограничный пункт Хыунги оставался самым загруженным: через него прошло 985 автомобилей, в том числе 329 грузовиков с экспортной продукцией.

Чтобы улучшить возможности таможенного оформления, соответствующие ведомства в Ланшоне приняли меры по сокращению сроков оформления. Правление экономической зоной пограничного пункта Донгданг-Ланшон и власти китайского Пинсяна договорились продлить часы работы до 8 часов вечера по ханойскому времени. Этот шаг направлен на повышение эффективности таможенного оформления и уменьшение скопления транспортных средств, ожидающих прохождения импортно-экспортных процедур на международных пограничных пунктах Хыунги (Вьетнам) – Юйи Гуань (Китай), а также на специализированном маршруте грузовых перевозок через район пограничных знаков № 1088/2 - 1089 (Тан Тхань – Пужай).

Для повышения эффективности таможенного оформления соответствующие ведомства в Лангсоне приняли меры по сокращению времени оформления. Совет по управлению экономической зоной пограничных ворот Донг Данг - Ланг Сон и китайские власти Пинсяна договорились о продлении времени работы до 20:00 (по ханойскому времени). Этот шаг призван повысить эффективность таможенного оформления и уменьшить скопление транспортных средств, ожидающих импортно-экспортных процедур на международном пограничном пункте Хыу Нги (Вьетнам) - Йоуи Гуан (Китай) и на специализированном маршруте грузовых перевозок через район пограничных столбов № 1088/2 - 1089 (Тантхань - Пучжай).

Пограничные и таможенные службы направили дополнительный персонал для более эффективного управления и регулирования транспортными потоками, в том числе выделили специальные полосы для автомобилей, перевозящих сельскохозяйственную продукцию и свежие фрукты на экспорт.

С начала этого года общий товарооборот товаров всех категорий через Лангшон превысил 38,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 38% по сравнению с прошлым годом.

ИЖВ/ВИА

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