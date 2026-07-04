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Греция активизирует сотрудничество с Вьетнамом в сфере трудовой деятельности
Как сообщает корреспондент ВИА в Европе, приветствуя послов и представителей Таиланда, Филиппин, Вьетнама и Индонезии в Министерстве по вопросам миграции и убежища Греции, министр Афанасиос Плеврис отметил, что для удовлетворения потребностей рынка труда и содействия экономическому развитию страны Греция заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с государствами АСЕАН в сфере трудовой деятельности. Министр подчеркнул, что скорейшее подписание соглашений о трудовом сотрудничестве позволит обеспечить более надёжную защиту прав как работников, так и работодателей, а также будет способствовать решению проблемы миграции, которая в настоящее время является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Греции и Европейского союза (ЕС) после вступления в силу в июне нового Пакта ЕС о миграции и убежище.
Выступая на встрече, посол Вьетнама в Греции Фам Тхи Тху Хыонг сообщила, что после состоявшейся в марте встречи с министром по вопросам миграции и убежища Греции Посольство Вьетнама обсудило с компетентными органами страны вопросы, представляющие интерес для греческой стороны в области трудового сотрудничества с Вьетнамом. Она выразила надежду, что стороны продолжат консультации по данной теме и в ближайшее время выйдут на подписание соглашения о трудовом сотрудничестве, которое создаст благоприятные условия для направления вьетнамских работников на работу в Грецию и тем самым будет способствовать дальнейшему развитию эффективного и практического сотрудничества между двумя странами.
Министр по вопросам миграции и убежища Греции Афанасиос Плеврис поддержал предложение посла Фам Тхи Тху Хыонг и поручил профильным подразделениям продолжить тесную координацию с вьетнамской стороной, а также с государствами АСЕАН в целях скорейшего подписания соглашений о трудовом сотрудничестве.
Согласно статистическим данным Министерства по вопросам миграции и убежища Греции, в настоящее время около 1 700 вьетнамских работников имеют разрешение на проживание в Греции.