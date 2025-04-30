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НОВОСТИ

Грандиозный парад в честь 50-летия освобождения Юга и воссоединения страны

Национальная церемония и парад состоятся утром 30 апреля в Хошимине в честь празднования 50–й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 – 2025 гг.).
  Силы готовы к торжественному параду. Фото: ВИA  
Мероприятие совместно организовано Центральным комитетом КПВ, Национальным собранием, Президентом, правительством, Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) и городом Хошимин.

В нем примут участие действующие и бывшие руководители партии, государства и ОФВ, ветераны резолюции, матери-героини Вьетнама, герои народных вооруженных сил, герои труда, а также тысячи гостей, представляющих все слои общества по всей стране.

На церемонии также будут присутствовать около 20 международных делегаций, в том числе три высокопоставленные делегации и четыре на уровне министров и выше, а также представители более 15 политических партий с разных континентов.
Также будут присутствовать представители более чем 20 городов-побратимов Хошимина и многие иностранные граждане, которые внесли свой вклад в движения против войны во Вьетнаме.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на канале VTV1 Вьетнамского телевидения, телевидении города Хошимин, а также на местных радио и телевизионных станциях. Хошимин установил 20 больших светодиодных экранов на центральных улицах города для обслуживания жителей и туристов.

Мероприятие освещают более 700 репортеров из 106 отечественных печатных агентств и 169 корреспондентов из 58 иностранных печатных агентств.

По этому случаю, чтобы отметить выдающиеся достижения партийной организации, администрации и народа города Хошимина, которые внесли вклад в дело строительства социализма и защиты Отечества, партия и государство решили присвоить им звание «Герой труда».

С раннего утра десятки тысяч соотечественников и туристов собрались на улицах вокруг сценической площадки в ожидании торжественной церемонии и парада.

ИЖВ/ВИА

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