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Грандиозный парад в честь 50-летия освобождения Юга и воссоединения страны
В нем примут участие действующие и бывшие руководители партии, государства и ОФВ, ветераны резолюции, матери-героини Вьетнама, герои народных вооруженных сил, герои труда, а также тысячи гостей, представляющих все слои общества по всей стране.
На церемонии также будут присутствовать около 20 международных делегаций, в том числе три высокопоставленные делегации и четыре на уровне министров и выше, а также представители более 15 политических партий с разных континентов.
Также будут присутствовать представители более чем 20 городов-побратимов Хошимина и многие иностранные граждане, которые внесли свой вклад в движения против войны во Вьетнаме.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на канале VTV1 Вьетнамского телевидения, телевидении города Хошимин, а также на местных радио и телевизионных станциях. Хошимин установил 20 больших светодиодных экранов на центральных улицах города для обслуживания жителей и туристов.
Мероприятие освещают более 700 репортеров из 106 отечественных печатных агентств и 169 корреспондентов из 58 иностранных печатных агентств.
По этому случаю, чтобы отметить выдающиеся достижения партийной организации, администрации и народа города Хошимина, которые внесли вклад в дело строительства социализма и защиты Отечества, партия и государство решили присвоить им звание «Герой труда».
С раннего утра десятки тысяч соотечественников и туристов собрались на улицах вокруг сценической площадки в ожидании торжественной церемонии и парада.