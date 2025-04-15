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Грандиозный банкет в честь Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина
Он отметил, что Си Цзиньпин является лидером самого высокого ранга, который посетил Вьетнам больше всего за всю историю. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина в 2025 году, демонстрирующая огромное значение и высокий приоритет, который партия, государство Китая и лично Си Цзиньпин придают Вьетнаму и двусторонним отношениям.
Размышляя об истории,То Лам напомнил о солидарности между двумя партиями, государствами и народами во время их революционной борьбы, отмеченной искренней и эффективной взаимной поддержкой. Опираясь на наследие Президента Хо Ши Мина и Председателя Мао Цзэдуна, последующие поколения лидеров поддерживали эти отношения.
По его словам, сегодня их преемники открыли новую эру развития Всеобъемлющего стратегического партнерства и вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, которое имеет стратегическое значение.
То Лам объявил, что обе стороны провели очень успешные переговоры и достигли широкого консенсуса по ключевым направлениям и мерам дальнейшего укрепления вьетнамско-китайских отношений, прокладывая путь к более содержательным отношениям в новую эру процветания и развития обеих стран.
Плодотворные дискуссии, а также общие взгляды, достигнутые в ходе встреч Си Цзиньпина с Президентом государства Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, придали новый импульс двустороннему партнерству, активно способствуя достижению целей развития каждой страны и реализации чаяний вьетнамского и китайского народов на светлое совместное будущее.
В теплой и дружеской атмосфере То Лам пожелал успехов государственному визиту во Вьетнам китайского партийного и государственного лидера. Он также пожелал дальнейшего процветания как Китаю, так и Вьетнаму, и постоянно растущего счастья их народам.
В своем ответном слове Си Цзиньпин выразил благодарность за теплый и внимательный прием, оказанный партией, правительством и народом Вьетнама. Он высоко оценил достижения Вьетнама в области развития, отметив стабильную политическую и социальную обстановку, быстрый экономический рост, повышение уровня жизни, а также активную и динамичную дипломатию.
Он подтвердил, что Вьетнам все больше утверждает свою важную роль на международной арене. Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама, возглавляемой То Ламом, вьетнамский народ успешно достигнет целей, поставленных всевьетнамским партийным съездом, и уверенно вступит в новую эру - эру подъема Вьетнама.
Он подчеркнул, что вьетнамско-китайские отношения характеризуются традиционными и братскими связями, и эта дружба продолжает укрепляться. В последние годы стороны поддерживали стратегические обмены и совместно наметили курс развития китайско-вьетнамских отношений в новую эру, начав новый этап создания китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Китайский лидер заявил, что, находясь на новой исторической отправной точке, Китай готов сотрудничать с Вьетнамом, чтобы оставаться верным первоначальному стремлению к дружбе и сохранять приверженность их общей миссии, строго следовать общей цели "шести основных направлений”, включая более высокий политический уровень доверия; более практическое сотрудничество в области обороны и безопасности; более глубокое практическое сотрудничество; более прочную социальную основу; более тесную многостороннюю координацию; и лучший контроль и урегулирование разногласий; решительно содействовать созданию китайско–вьетнамского сообщества с общим будущим.; и взяться за руки, чтобы следовать по пути модернизации и социализма, который принесет много пользы народам двух стран.