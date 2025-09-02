Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Государственный секретарь США поздравил Вьетнам с Днем независимости

Государственный секретарь США Марко Рубио от имени правительства Соединённых Штатов Америки направил искренние поздравления правительству и народу Вьетнама по случаю 80-й годовщины Дня независимости 2 сентября.
  Скриншот пресс-релиза Государственного секретаря США от 1 сентября 2025 года. Фото: ВИА  
В пресс-релизе от 1 сентября госсекретарь Рубио отметил, что США восхищаются стойкостью, решимостью и достижениями вьетнамского народа. По его словам, Вьетнам продолжает демонстрировать высокие темпы роста и развития, становясь ключевым партнёром в Индо-Тихоокеанском регионе и одним из лидеров в решении общих глобальных вызовов.

Рубио подчеркнул, что в этом году также отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между США и Вьетнамом.

«США гордятся прогрессом, достигнутым нами совместно в рамках Всеобъемлющего стратегического партнёрства, что укрепило сотрудничество в области безопасности, науки и технологий, образования, а также в решении региональных вызовов, включая морскую безопасность и транснациональную преступность», — отметил он.

«Отмечая эту историческую дату, мы вновь подтверждаем приверженность углублению связей между нашими странами. Вместе мы продолжим укреплять мир, процветание и безопасность для народов США и Вьетнама, а также для всего Индо-Тихоокеанского региона», — добавил Рубио.

По случаю этого особого события глава американской дипломатии также направил «самые тёплые пожелания народу Вьетнама — радостного празднования и благополучного года впереди».

ИЖВ/ВИА

