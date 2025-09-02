НОВОСТИ
Государственный секретарь США поздравил Вьетнам с Днем независимости
Рубио подчеркнул, что в этом году также отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между США и Вьетнамом.
«США гордятся прогрессом, достигнутым нами совместно в рамках Всеобъемлющего стратегического партнёрства, что укрепило сотрудничество в области безопасности, науки и технологий, образования, а также в решении региональных вызовов, включая морскую безопасность и транснациональную преступность», — отметил он.
«Отмечая эту историческую дату, мы вновь подтверждаем приверженность углублению связей между нашими странами. Вместе мы продолжим укреплять мир, процветание и безопасность для народов США и Вьетнама, а также для всего Индо-Тихоокеанского региона», — добавил Рубио.
По случаю этого особого события глава американской дипломатии также направил «самые тёплые пожелания народу Вьетнама — радостного празднования и благополучного года впереди».