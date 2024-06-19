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Государственный визит президента России придаст новый импульс двусторонним отношениям
Фан Ань Шон отметил, что отношения между Вьетнамом и бывшим Советским Союзом в прошлом и нынешние вьетнамско-российские отношения, включая отношения между людьми, преодолели множество трудностей и были взращены и укреплены поколениями людей двух стран.
Председатель VUFO отметил, что важные вехи в истории отношений между двумя странами заложили прочный фундамент для дипломатической деятельности народов Вьетнама и России сегодня.
Во Вьетнаме живёт много людей, которые любят бывший Советский Союз и Россию сегодня, что отражает проверенные временем отношения, кропотливо взращиваемые поколениями лидеров и народов двух стран, сказал он.
Народная дипломатия между вьетнамским и российским народами - это не только сотрудничество между Обществом вьетнамско-российской дружбы и Обществом российско-вьетнамской дружбы, но и взаимодействие VUFO и многих местных организаций Вьетнама с их российскими коллегами.
В настоящее время в рамках политической и дипломатической деятельности высокопоставленных вьетнамских делегаций в России проводятся встречи с народными организациями России, а также с вьетнамской общиной, проживающей, обучающейся и работающей в стране.
Руководитель VUFO также отметил новые направления развития сотрудничества, в том числе подписание нового соглашения о сотрудничестве между Обществом вьетнамско-российской дружбы и Российским университетом имени А. И. Герцена в области развития обменов между людьми, популяризации и продвижения русской культуры и языка во Вьетнаме и вьетнамского языка и культуры в России.
По его словам, в ближайшее время VUFO установит новые отношения сотрудничества с другими авторитетными вузами России, такими как Санкт-Петербургский университет, Московский государственный институт международных отношений и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Фан Ань Шон выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, в том числе во время предстоящего визита во Вьетнам президента Путина.
Он также выразил оптимизм по поводу светлого будущего связей между Вьетнамом и Россией в народной дипломатии, когда обе стороны будут приближаться к 75-й годовщине установления дипломатических отношений в 2025 году.
Председатель VUFO сообщил, что Союз обсуждает с российскими партнерами организацию первого Вьетнамско-Российского народного форума в 2025 году, который, как ожидается, будет проводиться ежегодно то во Вьетнаме, то в России, предоставляя обеим сторонам возможность развивать обмены для укрепления традиционной дружбы и сотрудничества между народами двух стран, а также создавать новые шаги в двустороннем сотрудничестве во многих областях.
Между тем, Нгуен Данг Фат, вице-председатель и генеральный секретарь Общества вьетнамско-российской дружбы, отметил, что предстоящий государственный визит президента Путина во Вьетнам важен в трех аспектах.
Во-первых, Вьетнам - единственная страна Юго-Восточной Азии, которая шесть раз принимала российских президентов, включая предстоящий визит президента Путина.
Президент Путин четыре раза посещал Вьетнам, в том числе два официальных визита в 2001 и 2013 годах, а также два раза принимал участие в заседаниях высокого уровня АТЭС в Ханое и Дананге в 2006 и 2017 годах соответственно. В 2010 году Вьетнам с официальным визитом посетил президент Дмитрий Медведев. Эти визиты показали, что российские лидеры дорожат отношениями с Вьетнамом.
Во-вторых, подчеркнул Нгуен Данг Фат, предстоящий визит президента Путина во Вьетнам состоится в начале его нового срока, что свидетельствует о том значении, которое Россия и лично его лидер придают Вьетнаму.
Он добавил, что 31 марта 2023 года президент Путин подписал указ о принятии новой концепции внешней политики России. В настоящее время внешняя политика России по-прежнему следует этому стратегически важному документу, и Вьетнам по-прежнему является одним из приоритетов во внешней политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В-третьих, визит президента Путина проходит по случаю празднования 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией (16 июня 1994 года - 2024 год) - основополагающего документа для развития отношений между двумя странами в новых исторических условиях после распада Советского Союза.
В этом контексте ожидается, что визит высшего российского руководителя во Вьетнам станет новой вехой и придаст новый импульс двусторонним отношениям. Ожидается, что в ходе визита будут достигнуты договоренности между двумя странами и сделаны следующие шаги в новом периоде.
Помимо трех вышеперечисленных аспектов, Нгуен Данг Фат отметил, что визит президента Путина также является возможностью продвинуть и подчеркнуть традиционную дружбу, сотрудничество и обмены между людьми между двумя странами, которые прошли проверку временем.
Нгуен Данг Фат отметил, что Общество вьетнамско-российской дружбы и Общество российско-вьетнамской дружбы совместно с другими партнерами в России провели творческие, разнообразные и практические мероприятия, которые привлекли внимание многих людей, особенно молодого поколения.
Общества организовывают семинары, посвященные роли народной дипломатии в развитии отношений между Вьетнамом и Россией. Они также проводят ежегодный международный конкурс детских рисунков «Я рисую Вьетнам - я рисую Россию», который создал площадку для обмена и знакомства школьников из обеих стран со страной и народом друг друга. Общества также координируют свои действия с партнерами по реализации программ обучения языкам и популяризации российской и вьетнамской культуры в каждой стране.