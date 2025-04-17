Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Государственный визит Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам имеет историческое значение

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин успешно завершил государственный визит во Вьетнам с 14 по 15 апреля. Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву дал интервью средствам массовой информации, в котором подвёл итоги визита.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин. Фото: ВИА
Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву отметил, что государственный визит Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина и высокопоставленной делегации КПК и китайского государства во Вьетнам прошёл очень успешно. Лидеры обеих сторон подтвердили, что визит стал новой вехой в отношениях добрососедства, всестороннего стратегического партнёрства и Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение. Выдающиеся результаты этого исторического визита чётко проявились в следующих аспектах:

Во-первых, визит стал возможностью поддержания стратегического обмена на высшем уровне после завершения формирования нового руководства партийных, государственных, правительственных и парламентских органов Вьетнама; способствовал укреплению политического доверия и определил направление для стабильного и здорового развития двусторонних отношений в условиях продолжающейся сложной международной и региональной обстановки.

Во-вторых, стороны договорились о направлениях, мерах и приоритетных областях для продвижения практического сотрудничества в будущем. Особенно подчёркивается, что обе стороны подтвердили важность и стремление к повышению уровня практического сотрудничества по направлению к более качественному, эффективному и предметному взаимодействию; содействию созданию новых «ярких точек» сотрудничества в областях, где Вьетнам проявляет заинтересованность, а Китай обладает преимуществами, таких как железные дороги стандартной колеи, торговля сельскохозяйственной продукцией, наука и технологии, искусственный интеллект, образование и подготовка кадров, цифровая экономика, зелёная экономика и др.

В-третьих, в ходе визита было подписано рекордное количество соглашений по числу и разнообразию сфер сотрудничества, включая Совместное заявление и 45 документов о сотрудничестве между министерствами, ведомствами, органами и местными властями двух стран.

Для эффективной реализации достигнутых в ходе визита результатов, по мнению Нгуен Минь Ву, в будущем стороны должны строго следовать духу Совместного заявления и договорённостям, достигнутым на высшем уровне, использовать Год гуманитарных обменов в честь 75-летия установления дипломатических отношений Вьетнама и Китая как возможность для дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнёрства и продвижения построения сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

По словам заместителя министра, следует сосредоточить усилия на продвижении сотрудничества в ряде ключевых направлений:

Первое – регулярный обмен делегациями и контактами на высоком и других уровнях с целью укрепления и повышения стратегического доверия.

Стороны усиливают координирующую роль Межправительственного комитета по двустороннему сотрудничеству, эффективно реализуют механизм стратегического диалога формата «3+3» на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности.

Создают прочную основу для сотрудничества в сфере обороны и безопасности путём расширения механизмов обмена и взаимодействия в областях обороны, полиции, безопасности, юстиции, судопроизводства и прокуратуры.

Второе – повышение уровня практического сотрудничества по ключевым направлениям с целью конкретизации Совместного заявления и достигнутых в ходе визита договорённостей.

Главным приоритетом на текущем этапе является ускорение стратегического сопряжения развития двух стран, прежде всего сопряжения инфраструктуры железных дорог стандартной колеи, скоростных автотрасс и интеллектуальной пограничной инфраструктуры; проведение исследований и реализация сотрудничества в области технологий и подготовки кадров для проектов железных дорог стандартной колеи Лаокай - Ханой - Хайфон, Лангшон - Ханой, Монгкай - Халонг - Хайфон; ускоренное строительство интеллектуального пограничного пункта на Международном пограничном переходе Хыунги -Хыунгикуан.

Постоянный заместитель министра иностранных дел отметил, что стороны содействуют сотрудничеству в новых перспективных сферах, таких как искусственный интеллект, чистая энергия, зелёная экономика, цифровая экономика, применение технологий 5G; укрепляют обмен информацией и делятся опытом в управлении политикой в области финансово-денежной сферы, реформ и управления государственными предприятиями; активно изучают возможность пилотной реализации модели трансграничного экономического сотрудничества, расширяют сферу расчетов в национальных валютах; рассматривают возможность сотрудничества в области стратегически важных полезных ископаемых.

Третье – укрепление гуманитарных обменов, усиление прочной социальной базы для построения сообщества с общим будущим между Вьетнамом и Китаем.

Организация мероприятий в рамках Года гуманитарных обменов Вьетнам – Китай 2025; эффективная реализация программы «Красное путешествие – обучение и исследование молодёжи»; активизация сотрудничества между СМИ, информационными агентствами, издательствами, радио и телевидением.

Четвёртое – поддержание тесной координации и взаимной поддержки на многосторонних форумах, в которых участвуют обе страны.

На основе взаимных интересов и потребностей, стороны укрепляют взаимодействие в многосторонних механизмах: ООН, ВТО, АТЭС, АСЕМ, АСЕАН, RCEP, GMS, Меконг – Ланьцан…; поддерживают кандидатуры друг друга в международные организации; содействуют успешному проведению АТЭС в 2026 году (Китаем) и в 2027 году (Вьетнамом).

Пятое – скоординированное управление сухопутной границей; более эффективный контроль и урегулирование разногласий, совместное поддержание мира и стабильности в морском пространстве.

Стороны используют механизмы Совместного комитета по сухопутной границе, Комитета по управлению пограничными переходами; эффективно реализуют три юридических документа о сухопутной границе и соответствующие соглашения; укрепляют управление границей, ускоряют открытие и модернизацию пограничных переходов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

4-й саммит P4G: Премьер-министр Вьетнама выдвигнул инициативы по устойчивой и зеленой трансформации, ориентированной на людей

4-й саммит P4G: Премьер-министр Вьетнама выдвигнул инициативы по устойчивой и зеленой трансформации, ориентированной на людей

Во второй половине дня 16 апреля в Ханое, премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на пленарной дискуссии высокого уровня «Устойчивая и зеленая трансформация, ориентированная на людей», в рамках 4-го саммита Партнерства для зеленого роста и глобальных целей 2030 (P4G).
ПОДРОБНЕЕ

Top