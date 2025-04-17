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Государственный визит Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам имеет историческое значение
Во-первых, визит стал возможностью поддержания стратегического обмена на высшем уровне после завершения формирования нового руководства партийных, государственных, правительственных и парламентских органов Вьетнама; способствовал укреплению политического доверия и определил направление для стабильного и здорового развития двусторонних отношений в условиях продолжающейся сложной международной и региональной обстановки.
Во-вторых, стороны договорились о направлениях, мерах и приоритетных областях для продвижения практического сотрудничества в будущем. Особенно подчёркивается, что обе стороны подтвердили важность и стремление к повышению уровня практического сотрудничества по направлению к более качественному, эффективному и предметному взаимодействию; содействию созданию новых «ярких точек» сотрудничества в областях, где Вьетнам проявляет заинтересованность, а Китай обладает преимуществами, таких как железные дороги стандартной колеи, торговля сельскохозяйственной продукцией, наука и технологии, искусственный интеллект, образование и подготовка кадров, цифровая экономика, зелёная экономика и др.
В-третьих, в ходе визита было подписано рекордное количество соглашений по числу и разнообразию сфер сотрудничества, включая Совместное заявление и 45 документов о сотрудничестве между министерствами, ведомствами, органами и местными властями двух стран.
Для эффективной реализации достигнутых в ходе визита результатов, по мнению Нгуен Минь Ву, в будущем стороны должны строго следовать духу Совместного заявления и договорённостям, достигнутым на высшем уровне, использовать Год гуманитарных обменов в честь 75-летия установления дипломатических отношений Вьетнама и Китая как возможность для дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнёрства и продвижения построения сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
По словам заместителя министра, следует сосредоточить усилия на продвижении сотрудничества в ряде ключевых направлений:
Первое – регулярный обмен делегациями и контактами на высоком и других уровнях с целью укрепления и повышения стратегического доверия.
Стороны усиливают координирующую роль Межправительственного комитета по двустороннему сотрудничеству, эффективно реализуют механизм стратегического диалога формата «3+3» на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности.
Создают прочную основу для сотрудничества в сфере обороны и безопасности путём расширения механизмов обмена и взаимодействия в областях обороны, полиции, безопасности, юстиции, судопроизводства и прокуратуры.
Второе – повышение уровня практического сотрудничества по ключевым направлениям с целью конкретизации Совместного заявления и достигнутых в ходе визита договорённостей.
Главным приоритетом на текущем этапе является ускорение стратегического сопряжения развития двух стран, прежде всего сопряжения инфраструктуры железных дорог стандартной колеи, скоростных автотрасс и интеллектуальной пограничной инфраструктуры; проведение исследований и реализация сотрудничества в области технологий и подготовки кадров для проектов железных дорог стандартной колеи Лаокай - Ханой - Хайфон, Лангшон - Ханой, Монгкай - Халонг - Хайфон; ускоренное строительство интеллектуального пограничного пункта на Международном пограничном переходе Хыунги -Хыунгикуан.
Постоянный заместитель министра иностранных дел отметил, что стороны содействуют сотрудничеству в новых перспективных сферах, таких как искусственный интеллект, чистая энергия, зелёная экономика, цифровая экономика, применение технологий 5G; укрепляют обмен информацией и делятся опытом в управлении политикой в области финансово-денежной сферы, реформ и управления государственными предприятиями; активно изучают возможность пилотной реализации модели трансграничного экономического сотрудничества, расширяют сферу расчетов в национальных валютах; рассматривают возможность сотрудничества в области стратегически важных полезных ископаемых.
Третье – укрепление гуманитарных обменов, усиление прочной социальной базы для построения сообщества с общим будущим между Вьетнамом и Китаем.
Организация мероприятий в рамках Года гуманитарных обменов Вьетнам – Китай 2025; эффективная реализация программы «Красное путешествие – обучение и исследование молодёжи»; активизация сотрудничества между СМИ, информационными агентствами, издательствами, радио и телевидением.
Четвёртое – поддержание тесной координации и взаимной поддержки на многосторонних форумах, в которых участвуют обе страны.
На основе взаимных интересов и потребностей, стороны укрепляют взаимодействие в многосторонних механизмах: ООН, ВТО, АТЭС, АСЕМ, АСЕАН, RCEP, GMS, Меконг – Ланьцан…; поддерживают кандидатуры друг друга в международные организации; содействуют успешному проведению АТЭС в 2026 году (Китаем) и в 2027 году (Вьетнамом).
Пятое – скоординированное управление сухопутной границей; более эффективный контроль и урегулирование разногласий, совместное поддержание мира и стабильности в морском пространстве.
Стороны используют механизмы Совместного комитета по сухопутной границе, Комитета по управлению пограничными переходами; эффективно реализуют три юридических документа о сухопутной границе и соответствующие соглашения; укрепляют управление границей, ускоряют открытие и модернизацию пограничных переходов.