Государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Китай прошел успешно по всем аспектам

Государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама (слева) и его китайский коллега Си Цзиньпин. Фото: ВИA

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президент государства То Лам, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама посетили Китай с государственным визитом 18-20 августа по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.



В беседе с прессой об итогах визита 20 августа глава МИД Вьетнама сказал, что этот визит считается дипломатическим событием особой значимости между Вьетнамом и Китаем в этом году.



По словам министра, в ходе визита высший вьетнамский лидер участвовал в разнообразной и содержательной рабочей программе, включавшей 18 мероприятий в течение более чем двух дней. В рамках визита обе стороны выступили с совместным заявлением о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства и углублении строительства вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим. Между министерствами, отраслями и населенными пунктами обеих стран были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве, охватывающие такие области, как инспекция и карантин, таможня, здравоохранение, средства массовой информации, сотрудничество между населенными пунктами и социальное обеспечение.



Министр иностранных дел Буй Тхань Шон подчеркнул, что в ходе обсуждений обе стороны достигли общего консенсуса относительно дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в соответствии с “шестью основными направлениями”, уделяя особое внимание воплощению их общих пониманий и договоренностей в реальность.

Он сказал, что, следуя духу совместного заявления и общим пониманиям на высоком уровне, достигнутым в ходе этого визита, Вьетнам и Китай сосредоточат свое внимание на развитии сотрудничества в следующих ключевых областях:

Во-первых, высшие руководители двух партий продолжат стратегический обмен мнениями, тем самым укрепляя политическое доверие и определяя направление для построения вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

Они будут в полной мере использовать роль партийного канала, механизмы сотрудничества между комитетами Национального собрания Вьетнама и Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики, а также Отечественным фронтом Вьетнама и Народным политическим консультативным советом Китая, а также механизмы обмена мнениями в области обороны, безопасности и дипломатии. Обе стороны договорились усилить общую координирующую роль Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Китаем и укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности.



Во-вторых, основываясь на «Шести основных направлениях», обе стороны будут продолжать конкретизировать общие понимания, достигнутые на высоком уровне и подписанные соглашения и стремиться к новому прогрессу в сотрудничестве, ориентированном на результат. Они продолжат содействовать развитию торговли, расширению экспорта вьетнамской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов на китайский рынок, а также будут способствовать соединению стратегий развития между двумя странами. Обе страны будут работать над эффективной реализацией плана сотрудничества, объединяющего концепцию “Два коридора, один пояс” с инициативой “Один пояс и один путь”, ускорять “жесткую связь” с помощью высокоскоростных железных дорог, автомагистралей и инфраструктуры пограничных пунктов, а также улучшать “мягкую связь” в рамках "умной таможни" и "умного управления границами".

Кроме того, обе стороны будут поощрять и поддерживать предприятия с мощным потенциалом, репутацией и передовыми технологиями для инвестирования на рынках друг друга, особенно в сельское хозяйство и инфраструктуру, и расширять сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика, экономика замкнутого цикла, зеленое развитие, чистая энергетика и возобновляемые источники энергии.



В-третьих, обе стороны договорились объявить 2025 год "Годом гуманитарных обменов Вьетнама и Китая". Соответственно, обе стороны совместно организуют ряд мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Китаем; расширят культурные обмены, сотрудничество в области коммуникаций, новостей, издательского дела и радиовещания; укрепят сотрудничество в области медицины, здравоохранения, традиционной медицины, предотвращения стихийных бедствий, борьбы с ними и смягчение последствий; расширение и повышение эффективности сотрудничества между населенными пунктами и обменов между людьми, особенно между молодыми поколениями; будут развивать сотрудничество в сфере туризма, открывать больше маршрутов авиаперелетов и поощряют все больше и больше туристов путешествовать в другую страну.



В-четвертых, обе стороны будут укреплять многостороннюю координацию и сотрудничество; усиливать координацию в таких механизмах, как Организация Объединенных Наций, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и поддерживать кандидатуры друг друга в международных организациях. Китай поддерживает Вьетнам в проведении АТЭС-2027, а также присоединение Вьетнама к многосторонним механизмам и повышение его роли в них; Китай поддерживает АСЕАН в создании единого, сплоченного, самостоятельного и развивающегося сообщества АСЕАН и в сохранении ее центральной роли в региональной структуре.



В-пятых, обе стороны договорились продолжать эффективно реализовать общие понимания на высоком уровне, лучше контролировать и активно разрешать разногласия на море; подтверждают важность поддержания и продвижения мира, стабильности, свободы судоходства и авиации в Восточном море, соглашаются разрешать споры мирными средствами на основе международного права и Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Обе стороны продолжат координировать усилия по эффективному осуществлению правовых документов о сухопутных границах и связанных с ними соглашений, укреплять сотрудничество в области сухопутной границы между Вьетнамом и Китаем и проведут празднования 25-й годовщины Договора о сухопутной границе между Вьетнамом и Китаем и 15-летия подписания трех правовых документов о сухопутной границе между двумя странами.





