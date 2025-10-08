Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ в КНДР — важная веха

По приглашению Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам совершит государственный визит в КНДР и примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию основания Трудовой партии Кореи с 9 по 11 октября 2025 года.
  Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву. Фото: ВИА  
По этому случаю Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву дал интервью прессе, в котором рассказал о значении и важности визита.

Оценивая значение визита, заместитель министра Нгуен Минь Ву отметил, что эта поездка имеет особое значение: это первый визит товарища То Лама в КНДР в качестве Генсекретаря и первый государственный визит Генсекретаря ЦК КПВ в КНДР за последние 18 лет.

Визит проходит в период, когда две страны активно отмечают 75-летие установления дипломатических отношений (1950–2025 гг.) и Год дружбы Вьетнам – КНДР 2025, что ярко отражает внимание, которое обе партии и оба государства уделяют традиционной дружбе между Вьетнамом и КНДР. Визит несёт в себе три важных значения и цели:

Во-первых, этот визит подтверждает последовательный внешнеполитический курс Вьетнама, придающего большое значение отношениям с традиционными дружественными странами. КНДР была одной из первых стран в мире, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом (в 1950 году). Это традиционные дружественные отношения, заложенные Президентом Хо Ши Мином и Президентом Ким Ир Сеном, которые последующие поколения руководителей обеих стран усердно укрепляли. Во время борьбы за национальное освобождение КНДР также стояла рядом с Вьетнамом и оказывала значительную помощь. Вьетнам, в свою очередь, всегда поддерживал и солидарен с КНДР в трудные времена.

Во-вторых, визит является важной возможностью для высшего руководства двух партий и государств обсудить и согласовать стратегические направления по упрочению и развитию традиционной дружбы между двумя странами, активизации двустороннего сотрудничества в новом периоде, в соответствии с международными нормами и в интересах народов двух стран, особенно в таких сферах, как здравоохранение, культура, спорт, народная дипломатия и сельское хозяйство.

В-третьих, в качестве активного и ответственного члена международного сообщества, Вьетнам посредством этого визита продолжает демонстрировать твёрдую поддержку усилий и инициатив, направленных на поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития на Корейском полуострове, в регионе и в мире.

Благодаря вышеуказанному значению и на основе 75-летней традиционной дружбы между Вьетнамом и КНДР, заместитель министра твердо уверен, что государственный визит Генсекретаря То Лама и высокопоставленной вьетнамской делегации станет важной вехой, способствующей дальнейшему укреплению эффективности двустороннего сотрудничества между двумя партиями и государствами, отвечающего устремлениям народов двух стран, а также внесёт вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Оценивая отношения между Вьетнамом и КНДР в последнее время и выражая ожидания от визита Генсекретаря, заместитель министра Нгуен Минь Ву отметил, что несмотря на объективные трудности, вызванные международной и региональной обстановкой, благодаря прочной традиционной основе дружбы, воле и стремлению к сотрудничеству, отношения между Вьетнамом и КНДР продолжают развиваться стабильно, устойчиво и достигли ряда обнадёживающих результатов.

Обе стороны уверены, что этот исторический визит откроет новую главу в двусторонних отношениях. Это также важная возможность для обеих сторон откровенно и искренне обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и совместно внести ответственный и конструктивный вклад в продвижение диалога, поддержание мира, сотрудничества и развития на Корейском полуострове, в регионе и в мире.

ВИА/ИЖВ

