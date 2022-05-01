Государственный банк: необходимо, чтобы 80% людей с 15 лет имели банковский счет

Г-н Ле Ван Туен - Заместитель директора Департамента платежей (SBV) сказал, что банковская отрасль стремится к достижению ряда целей роста в использовании безналичных платежных средств и услуг: от 80% населения в возрасте от 15 лет и более имели расчетный счет в банке; средний темп роста количества транзакций по каналу мобильной связи достиг 50-80%/год, а объем транзакций - 80-100%/год, по интернет-каналам - 35-40%/год; доля физических лиц и организаций, использующих безналичные платежные средства через электронные платежные каналы, дошла до 40%…

По словам г-на Туена, за последнее время платежная деятельность людей и организаций, особенно вьетнамской молодежи, приблизилась к технологическому уровню мира. Новые способы оплаты внедряются банками и постепенно популяризируются во Вьетнаме. Как правило, оплата бесконтактной чип-картой, онлайн- и офлайн-оплата в точках продажи с помощью QR-кода, онлайн-оплата цифровых услуг, электронная коммерция через NFC, приложение для мобильного банкинга... в сочетании с поддерживающими решениями и услугами, такими как безопасная биометрическая аутентификация, шифрование карточной информации (токенизация), безопасная и удобная электронная идентификация (eKYC).

Полученные результаты показывают, что наблюдается сильный переход к электронным средствам замены наличных денег. Это также является одной из целей Проекта по развитию безналичных платежей во Вьетнаме на период 2021-2025 годов, который только что был выпущен правительством в конце 2021 года.

По словам г-на Нгуен Куанг Миня, заместителя генерального директора Вьетнамской национальной платежной акционерной компании (Napas), для бесперебойного обслуживания безналичных платежей компания всегда резервирует 50% своих мощностей, в том числе и сейчас. Наибольшее количество транзакций составляет более 40% проектной производительности системы.

Кроме того, Napas постоянно разрабатывает продукты и услуги для удовлетворения потребностей рынка. Что касается внутренних карт с чипом, Napas развернула набор продуктов для внутренних карт с чипом, начиная от дебетовых карт, карт предоплаты и недавно выпущенных для внутреннего рынка кредитных карт, чтобы полностью удовлетворить потребности клиентов банков с точки зрения продуктов, начиная от магнитных карт и до чип-карт госбанка.

Рассказывая о решениях по продвижению безналичных платежей в сфере государственных услуг, которые были внедрены в последнее время, г-н Минь также сообщил, что Napas завершила подключение платежной инфраструктуры к 48 точкам, 15 из которых являются министерствами, агентствами и государственными службами. Провайдеры предоставляют услуги онлайн-платежей для 5 групп услуг на Национальном портале государственных услуг, включая оплату социального страхования, налога на недвижимость, оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, предоплату судебных сборов, оплату других налогов и сборов.