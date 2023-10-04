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Государственный банк Вьетнама выпустил казначейские векселя на сумму 409,9 млн долл. США
За последние девять торговых сессий центральный банк изъял из банковской системы через канал казначейских векселей около 110 трлн донгов.
Казначейские векселя - это краткосрочные долговые ценные бумаги со сроком погашения, как правило, от нескольких дней до одного года. Выпускаемые Государственным казначейством, казначейские векселя служат средством привлечения правительством краткосрочных средств для финансирования своей деятельности.
По мнению экономических экспертов, постоянная эмиссия центральным банком векселей направлена на регулирование краткосрочной ликвидности в банковской системе, что позволяет стабилизировать курс доллара США/вьетнамский донг и решить проблему избыточного капитала.
Акционерная компания BIDV Securities (BSC) заявила, что это обычная практика центрального банка по регулированию избытка ликвидности на межбанковском рынке.