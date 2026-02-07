Государственный банкет в честь Генерального секретаря То Лама и делегации высокого уровня Вьетнама

Председатель Народной партии Камбоджи Самдек Течо Хун Сен встречает Генерального секретаря То Лама и делегацию высокого уровня Вьетнама на государственном банкете в честь визита. Фото: ВИА

Самдек Течо Хун Сен отметил, что визит Генерального секретаря То Лама и делегации высокого уровня Вьетнама внес важный вклад в укрепление и развитие отношений между Вьетнамом и Камбоджей.

Вечером 6 февраля в здании Сената Камбоджи (столица Пномпень) Самдек Акка Моха Сена Падей Течо Хун Сен, Председатель Сената, исполняющий обязанности Главы государства, дал государственный банкет в честь Генерального секретаря То Лама, совершающего государственный визит в Королевство Камбоджа.

В банкетe приняли участие Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, а также делегации высокого уровня Вьетнама и Камбоджи.

Приветствуя Генерального секретаря То Лама и делегацию высокого уровня Вьетнама, совершающих государственный визит в Камбоджу с целью дальнейшего укрепления дружбы и солидарности между двумя странами, Самдек Течо Хун Сен поздравил Генерального секретаря То Лама с тем, что XIV Всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама вновь избрал его Генеральным секретарём.

Высоко оценив государственные визиты многих поколений высших руководителей Вьетнама в Камбоджу за прошедшее время, которые принесли позитивные результаты для двусторонних отношений и сотрудничества, а также для братской дружбы и солидарности между двумя странами, Самдек Течо Хун Сен подчеркнул, что нынешний государственный визит Генерального секретаря То Лама и делегации высокого уровня Вьетнама сыграл важную роль в укреплении и развитии отношений дружбы, добрососедства, всеобъемлющего и долгосрочно устойчивого сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей во всех сферах.

Генеральный секретарь То Лам выступает с речью. Фото: ВИА.

Отмечая всё более тесное и прочное развитие двусторонних дружественных и кооперационных отношений во всех областях, Самдек Течо Хун Сен выразил уверенность, что эта братская дружба, солидарность и плодотворное сотрудничество будут и далее расширяться, обеспечивая всё более эффективные результаты в политике, экономике, торговле, культуре, туризме и других сферах.

По этому случаю Самдек Течо Хун Сен выразил глубокую благодарность Партии, Государству и народу Вьетнама за постоянную поддержку и помощь, которые способствовали динамичному и устойчивому развитию Королевства Камбоджа во всех областях и обеспечению социальной стабильности по всей стране.

Высоко оценив достижения Вьетнама в развитии и интеграции в политической, экономической, дипломатической, оборонной и сфере безопасности в последнее время, Самдек Течо Хун Сен выразил надежду, что Вьетнам и впредь будет делиться ценным опытом — как теоретическими знаниями, так и практическими наработками, — а также продолжит сотрудничество, содействуя развитию экономики Камбоджи.

Выступая с ответным словом, Генеральный секретарь То Лам выразил глубокую признательность за тёплые и искренние чувства, добрые слова в адрес страны и народа Вьетнама, а также за высокую оценку отношений добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего и долгосрочно устойчивого сотрудничества между двумя странами и народами Вьетнама и Камбоджи.

Генеральный секретарь отметил, что ему доводилось неоднократно посещать Королевство Камбоджа, занимая различные должности, и каждый визит оставлял тёплые, близкие и искренние чувства старых друзей, вновь встретившихся после долгой разлуки, а также глубокие впечатления о стране Храмов, динамично развивающейся, и о кхмерском народе — стойком, мужественном, доброжелательном и гостеприимном.

Генеральный секретарь с удовлетворением отметил, что, несмотря на многочисленные вызовы, Камбоджа добилась впечатляющих и всесторонних успехов в деле строительства и развития страны, обеспечила политическую стабильность, поддерживает высокие темпы экономического роста, а внешние связи постоянно расширяются.

Генеральный секретарь выразил уверенность, что под мудрым правлением короля Камбоджи Нородома Сиамони, достойного продолжателя великого дела покойного короля Нородома Сианука, при руководстве Сената, Национальной ассамблеи и Правительства Королевство Камбоджа будет и далее устойчиво развиваться, укрепляя независимость, самостоятельность и процветание, успешно реализуя цели стать страной с уровнем доходов выше среднего к 2030 году и страной с высоким уровнем доходов к 2050 году.

Генеральный секретарь сообщил, что в ходе контактов, на основе духа дружбы, солидарности, взаимопонимания и взаимного уважения, стороны достигли высокого уровня согласия по вопросам, представляющим взаимный интерес, и подтвердили решимость открыть новый этап сотрудничества, в котором укрепление политических отношений будет служить направляющей основой для связей между двумя Партиями и двумя государствами; координация и взаимная поддержка будут способствовать сохранению политической стабильности и обеспечению безопасности каждой страны; а также будет усилена взаимосвязанность экономик Вьетнама и Камбоджи.

Встреча руководителей трёх партий — Вьетнама, Камбоджи и Лаоса — достигла согласия по ряду крупных установок и направлений сотрудничества на предстоящий период, подтвердив, что отношения тесной, верной и искренней сплочённости между тремя Партиями, тремя государствами и народами трёх стран имеют долгосрочное стратегическое значение. Эти отношения были закалены в ходе исторических этапов борьбы за национальное освобождение, строительства и защиты Отечества каждой страны, стали общим, бесценным достоянием, источником силы и прочной основой для устойчивого развития, бережно сохраняемым, укрепляемым и развиваемым многими поколениями руководителей и народов трёх стран.

Генеральный секретарь подтвердил, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда высоко ценят и с благодарностью помнят поддержку и искренние чувства руководства и народа Камбоджи. Взаимная поддержка и тёплые чувства народов двух стран являются благородным выражением дружественных отношений и одним из важнейших источников силы в борьбе за независимость, строительстве и защите государств Вьетнама и Камбоджи и будут жить в веках.