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Государственные предприятия помогают стабилизировать макроэкономику

Благодаря различным решительным и гибким мерам по стимулированию производства, деловой и инвестиционной активности и выполнению поставленных политических задач, 19 групп и корпораций, входящих в состав Комитета, демонстрируют значительный рост, способствуя поддержанию макроэкономической стабильности. По словам представителя государственного комитета Вьетнама по управлению капиталом на предприятиях (CMSC), благодаря различным решительным и гибким мерам по стимулированию производства, деловой и инвестиционной активности и выполнению поставленных политических задач, 19 групп и корпораций, входящих в состав Комитета, демонстрируют значительный рост, способствуя поддержанию макроэкономической стабильности.

По оценкам, в первом полугодии текущего года их совокупный доход достиг 580,49 трлн. донгов (24,1 млрд. долл. США), что составляет 53,7% от годового плана и на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Общая прибыль до налогообложения этих групп и корпораций (за исключением компании Vietnam Electricity - EVN) составила 18,19 трлн. донгов, что соответствует 56,7% годового плана, а их совокупный вклад в бюджет достиг 33,5 трлн. донгов, увеличившись на 2% по сравнению с тем же периодом.

Несколько групп и корпораций достигли значительных объемов экспорта, внеся существенный вклад в рост экспортного оборота страны, причем основными статьями экспорта являются сырая нефть, швейные и текстильные изделия, продукты питания, каучук, табак и удобрения.

Примечательно, что их вклад выражается не только в доходах и прибыли, но и в их усилиях по выполнению поставленных политических задач. Благодаря производственной и деловой деятельности они продолжают занимать ключевые позиции и играть ключевую роль во многих важных отраслях и сферах экономики, обеспечивая поставки важнейших товаров и услуг и основные балансы экономики. На их долю приходится около 87% рынка электроэнергии, 50% розничной торговли нефтепродуктами, 100% сухого газа, 70% сжиженного газа, 70% удобрений, 45% абонентов мобильной связи и 41% фиксированной широкополосной связи.

В области транспорта им принадлежит 49% объема внутренних авиаперевозок, они управляют 21 из 22 гражданских аэропортов, 16% морских и 100% железнодорожных перевозок.

Председатель CMSC Нгуен Хоанг Ань поручил группам и корпорациям выполнить производственные, деловые и инвестиционные планы на 2023 год на самом высоком уровне, повысить эффективность производства и бизнеса, сохранить и развить капитал и ресурсы, выделенные государством.

По состоянию на конец 2022 года группам и корпорациям, входящим в состав CMSC, принадлежало около 63% общего капитала государственных предприятий и около 65% их общих активов

ИЖВ/ВИА

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