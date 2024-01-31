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НОВОСТИ

Государственно-частное партнерство в проекте по производству высококачественного риса

Эффективное государственно-частное партнерство и поддержка партнеров являются ключом к успеху проекта по выращиванию 1 млн га высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанного с зеленым ростом в регионе дельты Меконга к 2030 году, заявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Мин Хоан в ходе своего выступления 30 января. Выступая на онлайн-конференции о роли государственно-частного партнерства и инноваций в реализации крупного проекта по производству риса в дельте Меконга, Ле Мин Хоан сказал, что для реализации проекта Вьетнаму необходимо мобилизовать ресурсы и технические достижения. Одним из важных инструментов является «продовольственный инновационный кластер Вьетнама» (FIHV), который был создан по инициативе Всемирного экономического форума для объединения отечественных инновационных сетей с международными и содействия использованию цифровых технологий для развития интеллектуальных цепочек создания стоимости в сельском хозяйстве.

По его словам, FIHV поможет расширить масштабы и ускорить процесс трансформации сельскохозяйственного сектора Вьетнама в частности и экономики в целом, чтобы стать зеленой, устойчивой и низкоэмиссионной сельскохозяйственной державой.

Министр также отметил, что, помимо усилий государственных органов по разработке политики и созданию благоприятных условий для развития зеленого и устойчивого сельского хозяйства, важны участие частного сектора, поддержка международных партнеров, организаций, неправительственных организаций, исследовательских агентств, а также отечественных и международных экспертов.

«Эффективное государственно-частное сотрудничество и поддержка партнеров станут залогом успеха проекта», - сказал он.

Пааво Элисте, руководитель практики Всемирного банка, отметил, что, как и многие другие страны, серьезно пострадавшие от изменения климата, Вьетнам активно проводит новую политику, направленную на содействие процессу преобразований в направлении низких выбросов и зеленого развития. В то же время Вьетнам принимает меры по повышению конкурентоспособности на международном рынке.

Пааво Элисте отметил, что реализация проекта открывает большой потенциал для развития инновационной деятельности, мобилизации углеродных финансовых ресурсов, применения цифровых технологий и вовлечения частного сектора в беспрецедентную деятельность по расширению доступа к рынкам.

ВИА/ИЖВ

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