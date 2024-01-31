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Государственно-частное партнерство в проекте по производству высококачественного риса
По его словам, FIHV поможет расширить масштабы и ускорить процесс трансформации сельскохозяйственного сектора Вьетнама в частности и экономики в целом, чтобы стать зеленой, устойчивой и низкоэмиссионной сельскохозяйственной державой.
Министр также отметил, что, помимо усилий государственных органов по разработке политики и созданию благоприятных условий для развития зеленого и устойчивого сельского хозяйства, важны участие частного сектора, поддержка международных партнеров, организаций, неправительственных организаций, исследовательских агентств, а также отечественных и международных экспертов.
«Эффективное государственно-частное сотрудничество и поддержка партнеров станут залогом успеха проекта», - сказал он.
Пааво Элисте, руководитель практики Всемирного банка, отметил, что, как и многие другие страны, серьезно пострадавшие от изменения климата, Вьетнам активно проводит новую политику, направленную на содействие процессу преобразований в направлении низких выбросов и зеленого развития. В то же время Вьетнам принимает меры по повышению конкурентоспособности на международном рынке.
Пааво Элисте отметил, что реализация проекта открывает большой потенциал для развития инновационной деятельности, мобилизации углеродных финансовых ресурсов, применения цифровых технологий и вовлечения частного сектора в беспрецедентную деятельность по расширению доступа к рынкам.