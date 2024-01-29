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Государственное казначейство выставит на аукцион государственные облигации на 400 триллионов донгов в этом году
Агентство заявило, что будет внимательно следить за выполнением плана по мобилизации капитала и оперативно предложит Министерству финансов решения по привлечению капитала за счет выпуска государственных облигаций с соответствующим объемом, сроком и процентной ставкой, чтобы обеспечить достаточную мобилизацию.
В 2023 году Государственное казначейство привлекло почти 298,5 триллионов донгов в виде государственных облигаций, достигнув 98% от плана, установленного Министерством финансов. Средний срок эмиссии составил 12,6 лет при средней процентной ставке 3,21% в год.
Общая сумма выплат основной суммы и процентов по государственным облигациям в прошлом году составила 185 триллионов донгов, из которых основная сумма составила более 101 триллиона донгов.