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НОВОСТИ

Государственное казначейство выставит на аукцион государственные облигации на 400 триллионов донгов в этом году

Государственное казначейство объявило, что в этом году планирует привлечь 400 триллионов донгов (более 16,25 миллиардов долларов США) государственных облигаций через аукционы на Ханойской фондовой бирже (HNX). В первом квартале этого года она предложит государственные облигации на сумму около 127 триллионов донгов.

Агентство заявило, что будет внимательно следить за выполнением плана по мобилизации капитала и оперативно предложит Министерству финансов решения по привлечению капитала за счет выпуска государственных облигаций с соответствующим объемом, сроком и процентной ставкой, чтобы обеспечить достаточную мобилизацию.

В 2023 году Государственное казначейство привлекло почти 298,5 триллионов донгов в виде государственных облигаций, достигнув 98% от плана, установленного Министерством финансов. Средний срок эмиссии составил 12,6 лет при средней процентной ставке 3,21% в год.

Общая сумма выплат основной суммы и процентов по государственным облигациям в прошлом году составила 185 триллионов донгов, из которых основная сумма составила более 101 триллиона донгов.

ВИА/ИЖВ

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