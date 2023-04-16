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Госсекретарь США посещает Ханойский политехнический университет
Доктор Нгуен Фи Ле сказал, что устройство компактного размера 10 см в каждую сторону размещается на транспортных средствах (например, автобусах) для сбора информации о качестве воздуха.
На выставочной площадке шахматной роботизированной системы с использованием технологии обработки 3D-изображений и искусственного интеллекта (Robot Chess) доцент, доктор Мак Тхи Тхоа из института машиностроения представила робот, который может выполнять сложные движения, чтобы помочь пользователям получить опыт игры в шахматы.
Лампы из алоксиводорослей, используемые для очистки воздуха, представил доцент, доктор Доан Тхай Йен, Институт экологических наук и технологий, Ханойский политехнический университет.
Благодаря природному биофармацевтическому механизму, это первая во Вьетнаме лампа на основе водорослей, способная поглощать CO2 и производить свежий кислород.
После госсекретарь США Энтони Блинкен внимательно наблюдал за выступлением вьетнамских школьников на соревнованиях роботов, готовящихся к предстоящему чемпионату мира VEX в Далласе, штат Техас.