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Госсекретарь США выразил соболезнования Вьетнаму в связи с потерями, вызванными тайфуном

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил соболезнования народу Вьетнама, пострадавшему от разрушительных последствий тайфуна «Яги».
  Государственный секретарь США Антони Блинкен. Фото: Reuters  
В заявлении, опубликованном 12 сентября (по местному времени), Блинкен отметил, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет гуманитарную помощь для поддержки усилий Вьетнама по ликвидации последствий тайфуна.

Эта помощь будет включать в себя многоцелевую денежную помощь, помощь в обеспечении жильем, водой, санитарией и гигиеной, а также непродовольственные товары в поддержку усилий правительства Вьетнама по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий по всему Вьетнаму.

Поскольку в ближайшие дни прогнозируется еще более сильный дождь, эксперты USAID по чрезвычайным ситуациям продолжат тесную координацию с местными органами власти и партнерами на местах, а США продолжат работать с партнерами, в том числе через Quad, чтобы поддержать народ Вьетнама в это трудное время, говорится в сообщении.

Американский чиновник также выразил сочувствие в связи с трагическими жертвами и разрушениями в других частях региона, включая Китай, Таиланд, Лаос, Мьянму и Филиппины. США готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается, говорится в заявлении.

По состоянию на 17:00 12 сентября в результате тайфуна «Яги» и последовавшего за ним наводнения в северном регионе Вьетнама погибли и/или пропали без вести 330 человек.

ВИА/ИЖВ

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