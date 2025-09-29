НОВОСТИ
Господин Ле Куанг Мань исполняет обязанности Генерального секретаря Национального собрания - Заведующего Канцелярией Национального собрания
На основании Закона об организации Национального собрания и соответствующих правовых норм; с учётом мнения компетентных органов; на основании представления Постоянного комитета по делам депутатов Национального собрания XV созыва, Постоянный комитет Национального собрания издал резолюцию о переводе и утверждении господина Нгуен Хыу Донга, члена Центрального комитета партии, заместителя заведующего Центральным комитетом партии по внутренним делам, на должность постоянного заместителя Заведующего Комитета по делам депутатов Национального собрания XV созыва.
На основании Закона об организации Национального собрания и соответствующих правовых норм, с учётом мнения компетентных органов, Постоянный комитет Национального собрания одобрил отставку господина Ле Куанг Хуя, члена Постоянного комитета Национального собрания, Заведующего Комитета Национального собрания XV созыва по науке, технологиям и экологии, начиная с 1 октября 2025 года по его личному желанию.
На основании Закона об организации Национального собрания и соответствующих правовых норм, с учётом мнения компетентных органов, Постоянный комитет Национального собрания поручил господину Ле Минь Хоану, члену Центрального комитета партии, заместителю председателя Национального собрания, временно курировать, направлять и управлять деятельностью Комитета Национального собрания XV созыва по науке, технологиям и экологии до момента утверждения нового председателя данного комитета.