НОВОСТИ

Господин Ле Куанг Мань исполняет обязанности Генерального секретаря Национального собрания - Заведующего Канцелярией Национального собрания

Во второй половине дня 29 сентября Постоянный комитет партийной организации Национального собрания и Постоянный комитет Национального собрания провели заседание для рассмотрения и принятия решений по кадровым вопросам.
  Назначение господина Ле Куанг Маня на должность постоянного заместителя заведующего Канцелярией Национального собрания. Фото: ВИА  
На основании Закона об организации Национального собрания и соответствующих правовых норм; с учётом мнения компетентных органов; на основании представления Генерального секретаря Национального собрания — Заведующего Канцелярией Национального собрания и представления Постоянного комитета по делам депутатов Национального собрания XV созыва, Постоянный комитет Национального собрания утвердил резолюцию о переводе и назначении господина Ле Куанг Маня, члена Центрального комитета партии, члена Постоянного комитета партийной организации Национального собрания, члена Постоянного комитета Национального собрания, постоянного заместителя Заведующего Комитета Национального собрания по экономике и финансам, на должность постоянного заместителя заведующего Канцелярией Национального собрания; поручил ему руководство и управление деятельностью Канцелярии Национального собрания, исполнение обязанностей Генерального секретаря Национального собрания — Заведующего Канцелярией Национального собрания до момента утверждения нового Генерального секретаря Национального собрания — Заведующего Канцелярией Национального собрания.

На основании Закона об организации Национального собрания и соответствующих правовых норм; с учётом мнения компетентных органов; на основании представления Постоянного комитета по делам депутатов Национального собрания XV созыва, Постоянный комитет Национального собрания издал резолюцию о переводе и утверждении господина Нгуен Хыу Донга, члена Центрального комитета партии, заместителя заведующего Центральным комитетом партии по внутренним делам, на должность постоянного заместителя Заведующего Комитета по делам депутатов Национального собрания XV созыва.

На основании Закона об организации Национального собрания и соответствующих правовых норм, с учётом мнения компетентных органов, Постоянный комитет Национального собрания одобрил отставку господина Ле Куанг Хуя, члена Постоянного комитета Национального собрания, Заведующего Комитета Национального собрания XV созыва по науке, технологиям и экологии, начиная с 1 октября 2025 года по его личному желанию.

На основании Закона об организации Национального собрания и соответствующих правовых норм, с учётом мнения компетентных органов, Постоянный комитет Национального собрания поручил господину Ле Минь Хоану, члену Центрального комитета партии, заместителю председателя Национального собрания, временно курировать, направлять и управлять деятельностью Комитета Национального собрания XV созыва по науке, технологиям и экологии до момента утверждения нового председателя данного комитета.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин успешно завершил официальный визит во Вьетнам

Днём 29 сентября Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин во главе Делегации высокого уровня РФ отбыл из Ханоя, завершив официальный визит во Вьетнам и совместное председательство на четвёртом заседании Межпарламентского комитета по сотрудничеству между Национальным собранием Вьетнама и Госдумой (28–29 сентября) по приглашению Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.
