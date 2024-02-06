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НОВОСТИ

Госкорпорации и корпорации должны провести реструктуризацию и сосредоточиться на инвестициях и развитии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Комиссию по управлению государственным капиталом на предприятиях (CMSC) разработать и реализовать стратегии будущего развития государственных групп и корпораций, находящихся под ее управлением, с целью более четкого определения их роли в руководстве, мотивации и содействии росту других секторов экономики.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на рабочей сессии. Фото: ВИA  
Выступая 5 февраля в Ханое на рабочем заседании с участием комиссии и 19 групп и корпораций, находящихся под ее управлением, премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил комиссии сосредоточиться на устранении юридических препятствий для создания благоприятной правовой базы для государственных предприятий, одновременно усиливая надзор и силовой контроль.

Он попросил, чтобы государственные предприятия уделяли больше внимания инвестициям в развитие с четкой направленностью и приоритетами, а также реструктурировали свое управление, финансы, исходные материалы и сферы деятельности в соответствии с тенденциями развития.

CMSC и 19 государственных групп и корпораций должны строго следовать выводам и постановлениям ЦК партии, Национального собрания и правительства в реализации своих целей и задач на 2024 год, сказал премьер-министр, добавив, что группы и корпорации должны действовать в соответствии с социалистически ориентированным рыночным механизмом.

В прошлом году общий доход 19 групп и корпораций достиг почти 1,13 квадриллиона донгов (46,34 миллиарда долларов США), что составило 105,15% от годового плана.

Их совокупная прибыль до налогообложения достигла 53,25 трлн донгов (без учета Vietnam Electricity), что составило 166,09% от плана на 2023 год и 110,92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Группы и корпорации выплатили в государственный бюджет 79,25 трлн донгов, что составило 199,96% от плана на год и 120,22% от показателя, зафиксированного за тот же период 2022 года.

В частности, из 19 групп и корпораций 15 выполнили и перевыполнили планы по доходам, 16 достигли и перевыполнили планы по прибыли до налогообложения, а также 16 выполнили и перевыполнили планы по платежам в государственный бюджет.

Однако премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что компании продемонстрировали ряд недостатков, включая ограниченные инвестиции в развитие, недостаточный вклад в ВВП по сравнению со стоимостью активов, а также скромную эффективность бизнеса и инвестиций.

Он попросил министерств, отраслей и CMSC тесно координировать свои действия для оперативного решения проблем, связанных с предприятиями.

В то же время премьер-министр подчеркнул необходимость предотвращения и борьбы с коррупцией, негативными явлениями и групповыми интересами, а также улучшения условий жизни трудящихся.

Он также напомнил коллективам и корпорациям о необходимости обеспечить поставки электроэнергии, угля, бензина и материалов для производственных отраслей, а также транспортной деятельности, национальной безопасности и обороны. 

ВИА/ИЖВ

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