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Госбанк: С начала апреля официально был запущен пакет кредитов на социальное жилье на сумму 120.000 млрд. донгов

3 апреля Государственный банк Вьетнама издал официальное распоряжение, в котором содержится указание и руководство реализацией программы кредитования социального жилья, жилья для рабочих, жилья в проектах ремонта и реконструкции старых многоквартирных домов в соответствии с Резолюцией 33/NQ-CP. Соответственно, правительство поручило Государственному банку Вьетнама "руководить реализацией кредитной программы на сумму около 120.000 млрд. донгов для коммерческих банков, среди которых основными являются 4 государственных (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank), предоставляющие кредиты инвесторам и покупателям жилья проектов социального жилья, жилья для рабочих, жилья в проектах реконструкции старых многоквартирных домов с процентными ставками на 1,5-2% ниже, чем средние и долгосрочные кредитные ставки в донгах государственных коммерческих банков на рынке".

Принцип кредитования заключается в том, что клиенты должны соответствовать условиям, чтобы воспользоваться политикой поддержки социального жилья, жилья для рабочих, а также ремонта и реконструкции старых многоквартирных домов в соответствии с законом и руководящими документами, инструкциями Министерства строительства; выполнить условия получения кредита, установленные законодательством.

В то же время каждый покупатель жилья может получить по Программе один раз кредит на покупку 1 квартиры в проекте из списка проектов, объявленных Министерством строительства в соответствии с правилами. Инвесторы могут получить льготный кредит в соответствии с настоящей Программой один раз.

Период выплат по Программе действует до тех пор, пока он не достигнет 120.000 млрд. донгов, но не позднее 31 декабря 2030 года.

Срок действия льготной процентной ставки для инвесторов составляет 3 года с даты выплаты.

Для покупателей жилья льготная процентная ставка применяется в течение 5 лет с даты выплаты.

В частности, процентная ставка по кредиту, применяемая до конца 30 июня 2023 года для инвесторов, составляет 8,7% в год; процентная ставка по кредиту, применяемая до конца 30 июня 2023 года для покупателей жилья, составляет 8,2% в год.

С 1 июля 2023 года каждые 6 месяцев Государственный банк объявляет процентные ставки по кредитам в льготный период для коммерческих банков, участвующих в Программе

ВИА/ИЖВ

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