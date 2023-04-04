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Госбанк: С начала апреля официально был запущен пакет кредитов на социальное жилье на сумму 120.000 млрд. донгов
Принцип кредитования заключается в том, что клиенты должны соответствовать условиям, чтобы воспользоваться политикой поддержки социального жилья, жилья для рабочих, а также ремонта и реконструкции старых многоквартирных домов в соответствии с законом и руководящими документами, инструкциями Министерства строительства; выполнить условия получения кредита, установленные законодательством.
В то же время каждый покупатель жилья может получить по Программе один раз кредит на покупку 1 квартиры в проекте из списка проектов, объявленных Министерством строительства в соответствии с правилами. Инвесторы могут получить льготный кредит в соответствии с настоящей Программой один раз.
Период выплат по Программе действует до тех пор, пока он не достигнет 120.000 млрд. донгов, но не позднее 31 декабря 2030 года.
Срок действия льготной процентной ставки для инвесторов составляет 3 года с даты выплаты.
Для покупателей жилья льготная процентная ставка применяется в течение 5 лет с даты выплаты.
В частности, процентная ставка по кредиту, применяемая до конца 30 июня 2023 года для инвесторов, составляет 8,7% в год; процентная ставка по кредиту, применяемая до конца 30 июня 2023 года для покупателей жилья, составляет 8,2% в год.
С 1 июля 2023 года каждые 6 месяцев Государственный банк объявляет процентные ставки по кредитам в льготный период для коммерческих банков, участвующих в Программе