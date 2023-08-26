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Госбанк присоединяется к расширению региональных платежных возможностей

Государственный банк Вьетнама (SBV) официально присоединился к инициативе по обеспечению региональных платежных возможностей (RPC). Событием является расширение Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области региональных связей (MOU RPC), инициированного центральными банками Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда на конференции саммита лидеров G20, которая прошла 14 ноября 2022 года в Бали.

Как сообщил корреспондент ВИА в Индонезии, на заседании 10-го совещания министров финансов и управляющих центральных банков АСЕАН (AFMGM) 25 августа в Джакарте заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тхань Ха подписал меморандум о взаимопонимании (МоВ) о сотрудничестве в области подключения региональных платежей с центральными банками стран АСЕАН5 (включая Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур и Таиланд).

Инициатива RPC была создана для укрепления и расширения сотрудничества в сфере платежной связи посредством разработки более быстрых, дешевых, прозрачных и инклюзивных трансграничных платежей.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, центральные банки-члены согласились содействовать развитию трансграничной платежной связи на основе применения таких способов оплаты, как QR-код, мгновенный платеж и других моделей платежей, а также сотрудничать в мониторинге и создании надежного механизма управления рисками в соответствии с правовой базой стран-членов. Механизмы реализации МоВ включают диалог, мониторинг, оценку и обмен информацией.

В рамках Рабочей группы по платежной системе АСЕАН (WC-PSS) члены высоко оценивают данную инициативу пяти центральных банков АСЕАН (ASEAN5) и поощряют участие членов АСЕАН. На данный момент действуют 9 связей в сфере двусторонних платежей с использованием QR-кодов между странами АСЕАН и еще 10 находятся в стадии разработки. При этом для денежных переводов действуют 3 канала и 5 каналов устанавливаются.

Оценивая потенциальные выгоды и возможности этой инициативы, SBV координировал свои действия с центральными банками АСЕАН5 для завершения процедур, чтобы официально стать шестым членом МоВ, что демонстрирует его приверженность сотрудничеству и интеграции в сфере платежей в соответствии с ориентацией правительство Вьетнама и Государственного банка, а также текущая тенденция продвижения трансграничных платежей.

Ожидается, что в ближайшее время инициатива продолжит рассмотрение вопроса о расширении сети членов для содействия развитию трансграничных платежных связей не только в регионе АСЕАН, но и с другими странами.

ИЖВ/ВИА

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