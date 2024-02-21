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Госбанк: Необходимо сохранить рост кредитования
Выступая на онлайн-конференции по продвижению банковского кредитования в 2024 году, организованной Государственным банком 20 февраля, губернатор Госбанка Нгуен Тхи Хонг заявила, что в 2024 году основное внимание будет по-прежнему уделяться росту кредитования, обеспечению доступа к кредитам для обслуживания законных жизненных потребностей людей и бизнеса, стимулированию экономического роста, контролю над инфляцией, стабилизации макроэкономики и обеспечению безопасности деятельности кредитных учреждений.
Губернатор Госбанка подчеркнула, что вся банковская система должна нести ответственность в операциях по поддержке населения и бизнеса. Соответственно, рост кредитования по-прежнему будет ключевым направлением деятельности в 2024 году. Государственный банк заранее объявил о росте кредитования для каждого кредитного учреждения на основе классификации в соответствии с Циркуляром № 52/2018 /TT-NHNN Государственного банка Вьетнама о правилах для ранжирования кредитных учреждений и филиалов иностранных банков во Вьетнаме, чтобы кредитные учреждения могли активно разрабатывать бизнес-планы.
«В этом году кредитные организации должны сохранить рост кредитования. Наряду с этим продолжать снижать операционные расходы, тем самым снижая процентные ставки по кредитам для населения и бизнеса. При этом кредитные организации должны сбалансировать мобилизованный капитал и заемный капитал, чтобы обеспечить контроль над рисками» – отметила губернатор Госбанка.
По словам губернатора Госбанка, в 2024 году глобальная экономическая ситуация будет сложнее, чем в 2023 году, а мировой финансовой и валютный рынок продолжит испытывать трудности и осложнения. Будучи открытой экономикой, Вьетнам неизбежно переживет мировые экономические колебания. Таким образом, с начала 2024 года Государственный банк кардинально реализовал указание Правительства и Премьер-министра о приоритете поддержки роста, связанного с макроэкономической стабильностью и контролем над инфляцией в соответствии с Постановлением 01/NQ-CP и документами, реализующими решения по управлению кредитной деятельностью, устранению трудностей и расширшению доступа к кредитам.
Государственный банк синхронно реализовал решения по созданию благоприятных условий для кредитных организаций при предоставлении кредитов, а также по созданию благоприятных условий для населения и бизнеса, желающих получить доступ к кредитам, продолжая пересматривать контроль над совершенствованием правового регулирования деятельности по выдаче кредитов для облегчения кредитных операций.