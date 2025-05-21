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Госбанк Вьетнама представил инструмент поддержки развития зелёного кредитования
Опубликованное руководство является результатом сотрудничества между Госбанком и Международной финансовой корпорацией (IFC) — членом группы Всемирного банка (ВБ). Документ разработан на основе международных стандартов и призван поддержать кредитные организации в эффективном внедрении СУЭСР в процессе кредитования, тем самым способствуя достижению целей устойчивого финансирования.
Постоянный заместитель Председателя Госбанка Дао Минь Ту отметил, что выпуск данного руководства носит практический характер и фактически является «пошаговой инструкцией» для кредитных организаций по построению соответствующих процессов с учётом особенностей конкретного банка и предоставляемых кредитов.
«Это практический и полезный документ, который поможет кредитным организациям укрепить управление рисками в соответствии с лучшими международными практиками и эффективно реализовать План действий банковского сектора по выполнению Национальной стратегии зелёного роста», — подчеркнул Дао Минь Ту.
Представитель Госбанка заявил, что зелёный рост больше не является опцией, а стал необходимым требованием, особенно для развивающихся стран, таких как Вьетнам. Переход к зелёной экономике — это кратчайший путь к устойчивому и процветающему будущему.
В последние годы банковский сектор Вьетнама активно реализует множество инициатив по продвижению зелёного финансирования, в том числе издал Директиву № 03/CT-NHNN в 2015 году о поощрении роста зелёного кредитования и управлении экологическими и социальными рисками в деятельности по предоставлению кредитов. Многие коммерческие банки уже разработали собственные политики в области зелёного кредитования, предоставляя приоритетное финансирование проектам в области возобновляемой энергетики, энергосбережения, экологически чистого сельского хозяйства и др.
По состоянию на март 2025 года 58 кредитных организаций Вьетнама имели портфель зелёных кредитов — резкий рост по сравнению с 15 организациями в 2017 году. Среднегодовой темп роста объёма зелёных кредитов за период 2017–2024 годов превышал 21%, что выше, чем общий темп роста кредитования экономики. Кроме того, 57 кредитных организаций уже внедрили оценку экологических и социальных рисков по займам на сумму 3,62 квадриллиона донгов, что более чем в 15 раз превышает показатели 2017 года.