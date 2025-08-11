НОВОСТИ
Госбанк Вьетнама повышает целевой показатель кредитного роста на 2025 год для поддержки восстановления экономики
Вместе с тем они подчёркивают, что расширение кредитования должно сопровождаться контролем качества, направлением займов в производство, приоритетные отрасли и новые драйверы роста. Для достижения целевого роста ВВП на 8,3–8,5 % в этом году темпы кредитования в оставшиеся месяцы должны быть в 1,8–2,3 раза выше, чем в первые семь месяцев, при этом важно повышать качество кредитов, особенно для «зелёных» проектов, высоких технологий и инноваций, а также снижать процентные ставки для стимулирования спроса и экономической активности.
Ряд коммерческих банков уже снизил ставки — ключевой фактор для расширения кредитования, включая TPBank и BIDV.
5 августа правительство издало постановление № 226, предписывающее Госбанку корректировать целевой показатель роста кредитования в прозрачной форме, в соответствии с задачей по сдерживанию инфляции и достижению цели роста ВВП на 8,3–8,5 %. Кредитным организациям поручено сокращать издержки, снижать ставки по займам, повышать качество кредитов, ограничивать долю проблемных активов, концентрировать кредитование в производстве, приоритетных секторах, традиционных драйверах и новых перспективных отраслях.