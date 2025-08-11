Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Госбанк Вьетнама повышает целевой показатель кредитного роста на 2025 год для поддержки восстановления экономики

Государственный банк Вьетнама (Госбанк) скорректировал в сторону увеличения целевой показатель роста кредитования на 2025 год для кредитных организаций и продолжает снижать процентные ставки по займам. Этот шаг направлен на стимулирование притока капитала в экономику и содействие выполнению амбициозной цели правительства по росту ВВП на 8,3–8,5 % в текущем году. Решение принято на фоне роста кредитования по всей системе примерно на 10 % в период с января по июль, что свидетельствует о более высокой способности к усвоению капитала и более явном восстановлении экономики по сравнению с прошлым годом. По оценкам участников рынка, по сравнению с 2024 годом, когда на тот же момент рост кредитования составлял лишь 6 %, нынешний результат отражает чёткий тренд на восстановление, подкреплённый решительными изменениями в политике, укрепившими доверие инвесторов и спрос на капитал.

Вместе с тем они подчёркивают, что расширение кредитования должно сопровождаться контролем качества, направлением займов в производство, приоритетные отрасли и новые драйверы роста. Для достижения целевого роста ВВП на 8,3–8,5 % в этом году темпы кредитования в оставшиеся месяцы должны быть в 1,8–2,3 раза выше, чем в первые семь месяцев, при этом важно повышать качество кредитов, особенно для «зелёных» проектов, высоких технологий и инноваций, а также снижать процентные ставки для стимулирования спроса и экономической активности.

Ряд коммерческих банков уже снизил ставки — ключевой фактор для расширения кредитования, включая TPBank и BIDV.

5 августа правительство издало постановление № 226, предписывающее Госбанку корректировать целевой показатель роста кредитования в прозрачной форме, в соответствии с задачей по сдерживанию инфляции и достижению цели роста ВВП на 8,3–8,5 %. Кредитным организациям поручено сокращать издержки, снижать ставки по займам, повышать качество кредитов, ограничивать долю проблемных активов, концентрировать кредитование в производстве, приоритетных секторах, традиционных драйверах и новых перспективных отраслях.

