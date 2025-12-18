Госбанк Вьетнама планирует упростить нормативные требования для банков

Нормативные положения, регулирующие деятельность операционных сетей коммерческих банков, могут быть существенно упрощены в рамках нового предложения Государственного банка Вьетнама.

В соответствии с проектом циркуляра, который должен заменить Циркуляр № 32/2024/TT-NHNN и в настоящее время вынесен на общественное обсуждение, планируется сократить ряд административных процедур, связанных с созданием и переносом филиалов и операционных офисов банков.

По данным Государственного банка Вьетнама, данный проект циркуляра направлен на поддержку более широкой программы по упрощению условий ведения бизнеса для банков в соответствии с Резолюцией Правительства № 66/NQ-CP о сокращении и оптимизации административных процедур, связанных с производственной и предпринимательской деятельностью.

Для зарубежных операций Государственный банк Вьетнама предлагает сократить срок рассмотрения и утверждения создания филиалов, представительств или дочерних компаний вьетнамских коммерческих банков с 45 до 30 рабочих дней, считая с даты получения полного и надлежащим образом оформленного пакета документов.

Что касается внутренних сетей, также предусматривается сокращение процедур по переносу головных офисов. Срок, необходимый для рассмотрения и одобрения региональным подразделением Государственного банка Вьетнама в провинции или городе переноса филиала в другую провинцию или город, будет сокращён с 20 до 13 рабочих дней. В случаях переноса в пределах одной и той же провинции или города срок рассмотрения уменьшится с 10 до пяти рабочих дней.

Согласно проекту циркуляра также предлагается отменить требование к коммерческим банкам представлять отчёты о соблюдении предельных показателей безопасности и операционных коэффициентов. В Государственном банке Вьетнама отметили, что у регулятора уже имеется достаточный объём данных по этим показателям благодаря системе регулярного мониторинга и отчётности, в связи с чем данное требование является излишним и приводит к неоправданным затратам времени и средств.

Кроме того, проект циркуляра предусматривает упразднение расплывчатых нормативных положений, в том числе требования о соблюдении законодательства в условиях создания банков, с целью повышения прозрачности и облегчения правоприменения.

Государственный банк Вьетнама также планирует расширить самостоятельность коммерческих банков в вопросах организации их внутренних сетей. Банкам будет разрешено самостоятельно принимать решения об изменении филиалов, управляющих их операционными офисами, с обязательством лишь уведомлять об этом Государственный банк Вьетнама, вместо получения предварительного одобрения, как это требуется в настоящее время. Ожидается, что такое расширение автономии повысит гибкость управления и операционной деятельности.

По словам доктора Хоанг Ван Тханя, заведующего кафедрой экономического права Банковской академии Вьетнама, в условиях масштабного пересмотра и корректировки правовой базы банковского сектора в целях приведения её в соответствие с Законом о кредитных организациях 2024 года разработка обновлённого циркуляра на замену Циркуляра № 32 является необходимым шагом для корректировки устаревших норм и решения практических проблем, возникающих при организации операционных сетей коммерческих банков.

Хоанг Ван Тхань предложил Государственному банку Вьетнама внести изменения в норматив о предельном размере остатка задолженности по кредитам в операционных офисах, поскольку проект циркуляра сохраняет действующее требование, согласно которому общий объём непогашенных кредитов, предоставленных одному клиенту в операционном офисе, не может превышать 2 млрд донгов или эквиваленту в иностранной валюте, за исключением кредитов, обеспеченных сберегательными книжками, выданными самим банком.

Он отметил, что спрос на капитал в промышленных парках и ключевых экономических зонах резко возрос, и предложил предусмотреть в проекте циркуляра условный механизм разрешения, позволяющий отдельным филиалам банков увеличивать кредитный лимит при выполнении требований по системе внутреннего контроля.