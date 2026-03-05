Госбанк внимательно отслеживает мировую ситуацию для проактивного и гибкого проведения политики

Заместитель Председателя Госбанка Вьетнама Фам Тхань Ха ответил на вопросы журналистов (Фото: ВИА)

По словам Фам Тхань Ха, Госбанк координированно использовал инструменты денежно-кредитной политики для полного удовлетворения потребностей экономики в расчётах и платежах, особенно в пиковый период конца года. В целом денежный рынок остаётся стабильным, а процентные ставки формируются в соответствии со спросом и предложением. Согласно данным регулятора, процентные ставки по новым кредитам в настоящее время имеют тенденцию к снижению.

Кредитование демонстрирует позитивную динамику с начала года. По состоянию на 26 февраля объём кредитов, предоставленных банковской системой экономике, достиг 18,86 млн млрд донгов, что на 1,4% больше по сравнению с концом 2025 года и примерно на 20,18% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валютный курс регулируется гибко и в соответствии с рыночными условиями. Все законные потребности экономики в иностранной валюте удовлетворяются полностью и своевременно. К концу февраля 2026 года средний курс на межбанковском рынке составил 26 044 донга за доллар США, что примерно на 0,94% ниже по сравнению с концом 2025 года.

По словам заместителя председателя, из-за напряжённости на Ближнем Востоке в первые три дня недели курс несколько вырос. По состоянию на полдень 4 марта межбанковский курс составлял около 26 220 донгов за доллар США, однако по-прежнему оставался ниже уровня конца 2025 года. Валютные поступления в первые два месяца года оцениваются как достаточно благоприятные.

Фам Тхань Ха отметил, что международная обстановка остаётся сложной и трудно прогнозируемой. Экономика Вьетнама обладает высокой степенью открытости и напрямую подвержена внешним воздействиям, при этом необходимо одновременно поддерживать высокий экономический рост и обеспечивать макроэкономическую стабильность.

Эскалация геополитической напряжённости и военных конфликтов на Ближнем Востоке привела к резкому росту мировых цен на нефть (в отдельные периоды на 8–13%), что создаёт дополнительное давление на инфляцию и инфляционные ожидания.

В ближайшее время Госбанк продолжит внимательно отслеживать ситуацию и проводить проактивную, гибкую политику в тесной координации с фискальной и другими макроэкономическими мерами, уделяя приоритетное внимание поддержанию макроэкономической стабильности, контролю инфляции и содействию устойчивому экономическому росту.

В частности, что касается процентных ставок, Госбанк Вьетнама продолжает управлять ими в соответствии с рыночными условиями, скоординированно с применением инструментов денежно-кредитной политики для стабилизации рынка.

Что касается валютного курса, его регулирование будет и далее осуществляться гибко и в соответствии с рыночными условиями, скоординированно с применением инструментов денежно-кредитной политики для стабилизации рынка и обеспечения бесперебойного функционирования валютного рынка.

Кроме того, кредитная политика будет проводиться с учётом динамики макроэкономической ситуации и состояния денежного рынка. Госбанк будет направлять кредитные организации на обеспечение безопасного и эффективного роста кредитования, ориентируя кредитные ресурсы на производственно-коммерческую деятельность, приоритетные отрасли и сферы, являющиеся драйверами экономического роста. Одновременно будет осуществляться строгий контроль за кредитованием сфер, потенциально связанных с повышенными рисками.