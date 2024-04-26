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Город Хошимин: Центр четвертой промышленной революции дебютирует в сентябре
В сентябре планируется официальное открытие Центра четвертой промышленной революции (C4IR) в Хошимине, который должен стать ведущим вьетнамским учреждением в области консультирования национальной промышленной политики, пилотирования ее реализации в южном мегаполисе и содействия экономическим преобразованиям в ходе революции.
Информация об этом была обнародована на семинаре по C4IR, состоявшемся в городе 25 апреля. Объект, второй в своем роде в Юго-Восточной Азии и 19-й в мире, будет расположен в Сайгонском парке высоких технологий. Он будет создан в рамках сотрудничества между правительством Вьетнама и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) на 2023-2026 годы и в соответствии с соглашением, подписанным между председателем городского Народного комитета и руководителем ВЭФ в начале этого года.
Заместитель председателя Народного комитета города Во Ван Хоан выразил надежду на то, что центр станет платформой не только для города, но и для всей страны для формирования стратегий развития Четвертой промышленной революции в соответствии с общей стратегией национального развития, внося свой вклад в глобальную траекторию технологического прогресса.
Манжу Джордж, возглавляющий платформу стратегического воздействия и интеграции ВЭФ, отметил, что C4IR в городе будет пользоваться синергией ведущих вьетнамских технологических предприятий и использовать знания и опыт глобальной сети C4IR для предоставления поддержки, консультаций, предложений и рекомендаций по решениям, политике и инициативам в соответствии с направлениями развития Вьетнама и международными технологическими тенденциями.
Ким Бёнхо, председатель совета директоров HDBank - члена-учредителя C4IR в городе Хошимин, сказал, что его создание является значительным шагом вперед, способствующим созданию прорывного импульса для достижения цели развития города Хошимин в современный промышленный город услуг, а также в центр экономики, финансов, торговли, науки, технологий и культуры в регионе.