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НОВОСТИ

Город Хошимин укрепляет дружбу с Малайзией

Малайзия искренне надеется, что Вьетнам продолжит процветающее развитие, а малайзийско-вьетнамская дружба будет становиться все теснее и теснее, сказал новый генеральный консул Малайзии в Хошимине Фирдауз Бин Отман. Малайзия искренне надеется, что Вьетнам продолжит процветающее развитие, а малайзийско-вьетнамская дружба будет становиться все теснее и теснее, сказал новый генеральный консул Малайзии в Хошимине Фирдауз Бин Отман.

Выступая на мероприятии по случаю празднования 66-го дня независимости Малайзии (31 августа), организованном Союзом обществ дружбы города Хошимин (HUFO) 4 октября, Фирдауз Бин Осман сказал, что это мероприятие является проявлением тесной дружбы между городом и Малайзией.

Он выразил надежду на расширение сотрудничества между Генеральным консульством Малайзии и HUFO и его агентствами в целях поощрения обменов между людьми и развития торговых и туристических связей.
Малайзия ценит Вьетнам как важного партнера, и обе страны всегда являются близкими друзьями, будь то в двусторонних отношениях внутри АСЕАН или на международной арене, добавил он.

Чан Нгок Шон, председатель Ассоциации дружбы Вьетнам-Малайзия в городе Хошимин, сказал, что вьетнамо-малайзийские отношения развиваются очень хорошо в области торговли, инвестиций, образования, культуры, искусства, туризма и обменов между людьми.

Город Хошимин всегда придает большое значение отношениям между Вьетнамом в целом и городом в частности с Малайзией, добавил Чан Нгок Шон.

ВИА/ИЖВ

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