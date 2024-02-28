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Город Хошимин увеличивает продвижение туризма, чтобы привлечь путешественников

Туристическая индустрия Хошимина демонстрирует положительные результаты: многие международные путешественники выбрали мегаполис в качестве начала своих поездок в 2024 году.
  Иностранные путешественники в городе Хошимин. Фото: thanhnien.vn  
Согласно статистике городского Департамента туризма, во время празднования Лунного Нового года (Тэт) южный центр обслужил 75000 иностранных гостей, что на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Для достижения цели по приему 6 миллионов иностранных гостей в 2024 году, туристический сектор города активизирует деятельность по продвижению за рубежом, сосредоточившись на ключевых рынках.

Туристические компании города Хошимин прогнозируют, что Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Европа, Индия и Ближний Восток будут потенциальными рынками в 2024 году, кроме того они разработали планы по приему волны международных посетителей в этом году.

Нгуен Нгует Ван Кхань, директор по маркетингу компании Vietravel, сказала, что усиление продвижения вьетнамского туризма на целевых рынках является одним из планов, реализуемых компанией в 2024 году для привлечения международных посетителей, помимо диверсификации туристических продуктов.

Помимо сотрудничества с крупными туристическими партнерами, имеющими стабильный источник туристов на потенциальных рынках, Vietravel также расширяет сотрудничество с авторитетными партнерами на ключевых рынках для продвижения имиджа вьетнамского туризма, сказала Нгуен Нгует Ван Кхань.

Он также ускорил цифровую трансформацию для развития многоканальных онлайн-продаж розничным клиентам, чтобы увеличить число молодых иностранных туристов.

В 2024 году муниципальный департамент туризма реализует шесть программ по продвижению туризма за рубежом, сосредоточившись на ключевых рынках, таких как США, Великобритания, Германия, Сингапур и Австралия, чтобы поддержать связи туристического бизнеса с зарубежными партнерами.

ВИА/ИЖВ

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