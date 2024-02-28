НОВОСТИ
Город Хошимин увеличивает продвижение туризма, чтобы привлечь путешественников
Для достижения цели по приему 6 миллионов иностранных гостей в 2024 году, туристический сектор города активизирует деятельность по продвижению за рубежом, сосредоточившись на ключевых рынках.
Туристические компании города Хошимин прогнозируют, что Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Европа, Индия и Ближний Восток будут потенциальными рынками в 2024 году, кроме того они разработали планы по приему волны международных посетителей в этом году.
Нгуен Нгует Ван Кхань, директор по маркетингу компании Vietravel, сказала, что усиление продвижения вьетнамского туризма на целевых рынках является одним из планов, реализуемых компанией в 2024 году для привлечения международных посетителей, помимо диверсификации туристических продуктов.
Помимо сотрудничества с крупными туристическими партнерами, имеющими стабильный источник туристов на потенциальных рынках, Vietravel также расширяет сотрудничество с авторитетными партнерами на ключевых рынках для продвижения имиджа вьетнамского туризма, сказала Нгуен Нгует Ван Кхань.
Он также ускорил цифровую трансформацию для развития многоканальных онлайн-продаж розничным клиентам, чтобы увеличить число молодых иностранных туристов.
В 2024 году муниципальный департамент туризма реализует шесть программ по продвижению туризма за рубежом, сосредоточившись на ключевых рынках, таких как США, Великобритания, Германия, Сингапур и Австралия, чтобы поддержать связи туристического бизнеса с зарубежными партнерами.