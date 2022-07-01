Город Хошимин стремится удовлетворять потребность в высококвалифицированной рабочей силе восточноазиатских стран

Вьетнам в целом и Хошимин в частности являются крупными источниками рабочей силы для местного и зарубежного бизнеса. В то же время восточноазиатские страны имеют особые требования к высококвалифицированной рабочей силе.

Сегодня днем прошла научная конференция на тему «Поиск направлений развития человеческих ресурсов города Хошимина и страны». Имея схожие культурные особенности и являясь лидирующим регионом в Азии по темпам экономического развития, Восточная Азия считается перспективным рынком, предлагающим привлекательные возможности трудоустройства не только для вьетнамцев, но и граждан других стран Азии.

«Во время пандемии COVID-19 многие предприятия должны были приостановить свое производство. Сейчас они начинают процесс восстановления, и в результате у них большая потребность в рабочей силе, особенно в высококвалифицированных работниках. Однако в настоящее время вузы и учреждения по профессиональной подготовке пока не могут покрывать всю потребность бизнеса».

Бурная цифровизация бизнеса и активное восстановление экономики после пандемии создают большие вызовы для рынка труда всех стран, включая Вьетнам в целом и город Хошимин в частности.

«Проблема заключается в том, что у иностранных работодателей не хватает информации о Вьетнаме. Японские предприятия часто предпочитают работников, которые уже прошли подготовку и проработали в Японии и сейчас вернулись во Вьетнам».

«Мы сейчас укрепляем связи с учреждениями профессиональной подготовки в регионе и мире. Осуществляем передачу образовательных программ, чтобы наши школы получили доступ к самым передовым образовательным методам».