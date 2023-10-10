НОВОСТИ
Город Хошимин стремится стать «умным городом» к 2030 году
Город Хошимин занял второе место среди 63 провинций и городов центрального подчинения страны по индексу цифровой трансформации (DTI), рассчитанному на 2022 год, сообщило Министерство информации и коммуникаций.
В прошлом году доля цифровой экономики в валовом региональном внутреннем продукте (ВРВП) города составила около 18,66%, что эквивалентно 1,5 квадриллиона донгов (61,5 млрд. долл. США).
Уже третий год подряд город получает высокую оценку на основе эффективных программ цифровой трансформации.
Город занял высокие позиции в области цифровой трансформации, в том числе первое место в области цифровых институтов и цифровой инфраструктуры, второе место в области цифрового управления и четвертое место в области цифровой экономики.
К настоящему времени в городе успешно запущена централизованная ИТ-инфраструктура для государственных учреждений на платформе облачных вычислений в городском центре баз данных. Обеспечена безопасность ценной информации и сетевых объектов государственных органов и партийных подразделений.
Качество телекоммуникационных сетей и Интернета по широкополосным оптоволоконным кабелям в городе улучшилось настолько, что эти сети охватывают все домохозяйства всех районов и коммун города.
Городская платформа обслуживания местных органов власти (HCM LGSP) связана с аналогичными платформами в других странах для более удобного подключения.
Город одним из первых в стране успешно интегрировал систему электронной аутентификации и идентификации граждан с Национальной базой данных населения, управляемой Министерством общественной безопасности, электронным порталом Национальной государственной службы, Базой данных административных процедур, управляемой Канцелярией правительства, и другими важными национальными базами данных (социального страхования и юстиции).
К настоящему времени более 1000 государственных ведомств и организаций, предприятий, больниц и школ города подключились к этой важной системе, что позволило ускорить процесс цифровой трансформации государственного управления и предоставления государственных услуг гражданам.
Продвижение цифровой трансформации
В 2023 году в Хошимине был проведен целый ряд мероприятий, направленных на ускорение цифровой трансформации.
С 17 по 18 октября в городе пройдет Неделя цифровой трансформации 2023 под девизом «Цифровой поиск данных, успешная цифровая трансформация», в рамках которой будет проведен широкий спектр семинаров по цифровой трансформации и развитию городских территорий, а также выставка выдающихся цифровых платформ и решений.
В то же время муниципальный департамент информации и коммуникаций совместно с компанией Vietnam Software & IT services (VINASA) 4 и 5 октября провел конференцию по цифровой трансформации под названием «Технологии для жизни» - Tech4life 2023, приуроченную к Национальному дню цифровой трансформации 2023 (10 октября).
В ходе мероприятия Народный комитет города представил цифровую карту, которая поможет жителям искать необходимую информацию о здравоохранении, транспорте, экологии, образовании и др.
По словам заместителя директора городского Департамента информации и коммуникаций Во Тхи Чунг Тьиня, город Хошимин будет работать над формированием интегрированной базы данных, которая послужит процессу цифровой трансформации в городе и стране в целом.