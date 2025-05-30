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Город Хошимин стремится стать международным финансовым центром
Международный финансовый центр (МФЦ) представляет собой экосистему взаимосвязанных финансовых и нефинансовых услуг, связанных с глобальными рынками. Благодаря существующей инфраструктуре и хорошо развитому финансовому сектору, город Хошимин уделяет приоритетное внимание инвестициям в информационные технологии, физическую инфраструктуру и человеческий капитал, чтобы заложить основу для деятельности центра.
Создание международного финансового центра уже давно является главной целью южного экономического центра. Город уже имеет мощную банковскую сеть, активно работающие компании по ценным бумагам и финансированию, надежную инфраструктуру, квалифицированную рабочую силу и привлекательный инвестиционный климат, что позволяет ему достигать этой стратегической цели.
Институт исследований в области развития (HCM City Institute for Development Studies, HIDS) возглавляет работу по реализации проекта развития человеческих ресурсов, разработанного специально для МФЦ, завершение которого запланировано на июнь 2025 года.
По словам директора HIDS доктора Чыонг Минь Хи Ву, центру потребуются специалисты с опытом работы в области финансов, банковского дела, блокчейна, искусственного интеллекта и управления рисками. Институт также консультирует по вопросам политики набора персонала для привлечения глобальных финансовых талантов, стремясь создать конкурентоспособную и устойчивую рабочую силу на международном уровне.
Хошимин наращивает усилия по выполнению ключевых условий для создания международного финансового центра (МФЦ), что рассматривается как стратегический шаг, направленный на углубление интеграции Вьетнама с мировыми финансовыми рынками и придающий новый импульс социально-экономическим прорывам.
Доктор Нгуен Нгок Хоа, председатель государственной финансово-инвестиционной компании города Хошимин, председатель городской бизнес-ассоциации, отметил, что МФЦ, как ожидается, будет стимулировать рост на трех ключевых рынках: банковском, межбанковском и товарном. По его словам, центральные и местные власти активно пересматривают нормативно-правовую базу, чтобы ускорить запуск центра в соответствии с национальным законодательством и правительственными директивами.
Создание всеобъемлющего финансового центра
МФЦ будет уделять приоритетное внимание таким передовым секторам, как финтех, блокчейн и «зеленое» финансирование. Однако, по мнению экспертов, успех будет зависеть от решительного государственного управления, прорывных реформ в сфере регулирования, сотрудничества многих заинтересованных сторон и прочных международных связей.
Город уже поддерживает тесные инвестиционные и торговые связи с крупнейшими региональными финансовыми центрами, такими как Сингапур, Шанхай и Токио, что является преимуществом, поскольку он стремится к более широкому глобальному взаимодействию. Кроме того, участие Вьетнама в многочисленных соглашениях о свободной торговле открывает возможности для расширения ниши финансовых услуг, включая торговое финансирование.
Нгуен Хоай Тху, председатель правления АО "VinaCapital Fund Management", отметила, что, хотя финансовый рынок Вьетнама остается скромным по масштабам, это оставляет возможности для значительного роста. Страна продолжает привлекать интерес международных инвесторов, и МФЦ готов стать надежным источником привлечения иностранного капитала.
Во время своего недавнего визита в южную столицу Вьетнама Сохаил С. Куреши, старший представитель частного конгломерата Milcon Gulf, выразил заинтересованность в партнерстве с проектом МФЦ. Обладая опытом в области инвестиций и развития инфраструктуры, финансов, "умных городов" и "зеленой энергетики", группа стремится привнести свой глобальный опыт в реализацию этой инициативы.
Чтобы заложить основу для формирования МФЦ, HIDS организовала консультации и семинары экспертов по инвестиционным стимулам, нормативным ограничениям для финтех-инноваций и другим стимулирующим механизмам.
На недавней конференции, посвященной развитию финансового центра во Вьетнаме, председатель муниципального народного комитета Нгуен Ван Дыок подчеркнул роль МФЦ в развитии городского управления, стимулировании инноваций, повышении конкурентоспособности и расширении международного сотрудничества.
Он подтвердил приверженность города тесному сотрудничеству с центральными учреждениями, инвесторами, международными организациями и экспертами в стране и за рубежом для создания всеобъемлющего международного финансового центра, который привлекает высококачественный капитал, стимулирует инновации и соответствует мировым стандартам.