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Город Хошимин стремится к расширению торгового партнерства с Канадой
Во время приема в честь сенатора Виктора Оу, председателя парламентской группы дружбы между Канадой и Вьетнамом, находящегося с рабочей поездкой в южном мегаполисе, Хоан подчеркнул, что между Вьетнамом и Канадой, и в частности между городом Хошимин и канадскими населенными пунктами, сохраняется большой потенциал и возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества.
Хоан поблагодарил Оу и его коллег за поддержку делегации города Хошимин в ходе ее рабочей поездки в Канаду в июне, в ходе которой было достигнуто много положительных результатов.
Он призвал сенатора поддержать развитие торговых связей и обмен деловыми делегациями между городом и канадскими населенными пунктами, что позволит укрепить взаимопонимание и облегчит обеим сторонам поиск возможностей для инвестиционного сотрудничества в целях реализации обязательств по развитию экономического сотрудничества между двумя странами.
В свою очередь, сенатор Оу отметил, что канадские компании рассматривают Вьетнам как одно из лучших инвестиционных направлений в АСЕАН и стремятся к расширению инвестиционного и торгового сотрудничества с городом Хошимин.
Он подтвердил, что в качестве сопредседателя парламентской группы дружбы Канады-Вьетнама сделает все возможное, чтобы поддержать город Хошимин в развитии экономического сотрудничества и обменов между людьми с канадскими населенными пунктами.
О высоко оценил значение темы "зеленого" роста Экономического форума Хошимина 2023, особенно в контексте серьезных последствий изменения климата во всем мире.
По его словам, многие предприятия вьетнамского бизнес-сообщества в Ванкувере и Торонто Канады имеют опыт и сильные стороны в области "зеленого" и устойчивого роста, подчеркнув, что это представляет собой благоприятную возможность для развития связей и партнерства в будущем для города Хошимина.