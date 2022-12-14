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Город Хошимин стремится к повышению эффективности экономического сотрудничества с Лаосом

Вечером 13 декабря член Политбюро, секретарь горкома партии Хошимина Нгуен Ван Нен принял делегацию Лаоса во главе с вице-премьером Лаоса Сонексаем Сипандоне, находящуюся во Вьетнаме с рабочим визитом. Вечером 13 декабря член Политбюро, секретарь горкома партии Хошимина Нгуен Ван Нен принял делегацию Лаоса во главе с вице-премьером Лаоса Сонексаем Сипандоне, находящуюся во Вьетнаме с рабочим визитом.

На встрече г-н Нгуен Ван Нен выразил радость принять заместителя премьер-министра Лаоса Сонексая Сифандоне, подчеркнув хорошие традиционные отношения между двумя народами Вьетнама и Лаоса. Особенно после того, как две страны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве (1977) особая солидарность и всестороннее сотрудничество между Лаосом и Вьетнамом продолжаются культивироваться и продвигаться, принося все больше и больше практической пользы народам двух стран.

Г-н Нгуен Ван Нен высоко оценил программы сотрудничества между городом Хошимином и лаосскими местностями, особенно вьетнамско-лаосский торгово-инвестиционный форум, организованный Народным комитетом города Хошимин и Консульством Лаосской Народно-Демократической Республики в Хошимине утром 13 декабря. Вьетнам и Лаос имеют много возможностей для торгового и инвестиционного сотрудничества.

Вице-премьера Лаоса Сонексай Сипандоне высоко оценил вьетнамские предприятия и инвесторов в сфере производства и бизнеса, внимание властей Хошимина к инвестированию и развитию новых городских районов в местностях, особенно в городе Тхудык. Современная инфраструктура городских районов, городской транспорт, информационные технологии... показывают динамизм и молодость города Хошимина.

На вьетнамско-лаосском торгово-инвестиционном форуме в Хошимине Вьетнам и Лаос подписали 17 меморандумов о сотрудничестве и 1 экономический контракт в области сельского хозяйства, гидроэнергетики и туризма, демонстрируя большой потенциал торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя сторонами.

ВИА/ИЖВ

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