Город Хошимин стремится войти в число 100 лучших городов мира, пригодных для жизни

Единство на местном уровне



Председатель муниципального народного комитета Нгуен Ван Дыок сравнил город с “живым организмом”, в котором 168 общин, кварталов и специальных зон являются “клетками”. Чтобы организм был устойчивым, каждая клетка должна быть сильной.



По словам Нгуен Ван Дыока, чтобы попасть в Топ-100, каждый квартал и община должны быть пригодны для жизни благодаря цивилизованным городским районам, передовой науке, технологиям и цифровой трансформации, а также сильной экономике.



Квартал Сайгон, считающийся “сердцем” мегаполиса, стремится к развитию умного и современного городского района с высоким уровнем жизни. Целевые показатели включают ежегодный рост доходов бюджета на 3-5%, ежегодный темп развития на уровне 11%, увеличение дохода на душу населения на 50% к 2030 году и уровень многомерной бедности домохозяйств на уровне ниже 0,5%. Квартал стремится соответствовать городским цивилизованным стандартам: все 14 районов соответствуют культурным стандартам, а 98% домохозяйств признаны “культурными семьями”.



Аналогичным образом, квартал Зиан, самый густонаселенный в городе, нацелен на повышение уровня жизни и гуманное городское развитие. Цели включают в себя среднегодовые темпы роста на уровне 12,2%, увеличение дохода на душу населения на 5,47% к 2030 году, уровень бедности ниже 1%, всеобщий доступ к чистой воде, 100% дорог с твердым покрытием и хорошим освещением, а также полное достижение целей в области науки, технологий и инноваций.



Между тем, квартал Бариа сосредоточено на построении цивилизованного и дружелюбного сообщества, уделяя приоритетное внимание благополучию граждан. Мы намерены достичь 38 ключевых показателей, включая годовой доход бюджета, превышающий 110% от запланированного, рост доходов на 11% и доход на душу населения, достигающий 334 миллионов донгов в год, что на 76% больше, чем в 2025 году.



Действия, стремление к новым высотам



После объединения административных единиц население города Хошимин превышает 14 миллионов человек, а его площадь составляет 6 772,59 квадратных километров, что делает его центром Южного ключевого экономического региона. Председатель Нгуен Ван Дыок сказал, что это расширение создает новый импульс и возможности для развития города на более высоком уровне, чтобы войти в число 100 лучших городов мира, пригодных для жизни.



В 2025-2030 годах, в условиях новых вызовов и возможностей, город стремится возглавить национальный прогресс, став зеленым, умным и креативным мегаполисом, образцовым с точки зрения экономической мощи, культуры, искусства, спорта, развлечений и современного образа жизни.



На первом съезде партийной организации "Муниципальный народный комитет" были утверждены 19 целевых показателей развития на 2025-2030 годы, включая поддержание ежегодного роста ВРВП на уровне 10-11%, достижение к 2030 году ВРВП на душу населения на уровне 14 000-15 000 долларов США и мобилизацию общего инвестиционного капитала в масштабах всего общества на уровне 35-40% ВРВП в течение пяти лет. Ожидается, что на цифровую экономику будет приходиться 30-40% ВРВП, и ни одно домохозяйство не будет жить за чертой бедности в городе.



Нгуен Ван Дыок подтвердил приверженность города всестороннему развитию человеческого потенциала, обеспечивая баланс между экономическим ростом, социальным прогрессом и качеством жизни. Значительные инвестиции будут направлены в здравоохранение, образование, физическое и интеллектуальное развитие будущих поколений. Усилия по обеспечению социального обеспечения позволят обеспечить, чтобы никто не остался в стороне, и приоритетное внимание будет уделяться сокращению неравенства, особенно в недавно объединенных и находящихся в неблагоприятном положении районах.



Для достижения цели “Топ-100” он призвал агентства перейти от модели “контроля” к модели "обслуживания", измеряя успех эффективностью. Граждане и предприятия являются “клиентами”, в то время как администрации являются поставщиками бесперебойных и удобных государственных услуг.



Чиновник подчеркнул, что город, пригодный для жизни, должен гарантировать легкий доступ к административным услугам. Кроме того, он должен обеспечивать экономическое развитие, привлекать инвесторов, создавать рабочие места и способствовать эффективной производственной и деловой активности. Город также будет использовать все местные преимущества для создания надежного городского центра.



Однако глава города подчеркнул, что этого недостаточно. Жители хотят, чтобы окружающая среда была свободна от загрязнения, шума и отходов, безопасных и гигиеничных продуктов питания без контрафактной продукции, а также удобного транспорта без заторов и наводнений. Эти ожидания являются ценностями и критериями для того, чтобы стать по-настоящему пригодными для жизни, подчеркнул он.