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Город Хошимин стал членом Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО
По ее словам, это также возможность для всех людей и администрации города продолжать выдвигать программы действий, чтобы сделать южный мегаполис местом, где все люди, независимо от их возраста и национальности, могут продолжать учиться.
Кроме того, вступление в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО позволит создать открытую среду обучения, в которой каждый житель сможет развить навыки и знания, необходимые для адаптации и процветания в цифровом мире.
Город намерен продолжать тесное сотрудничество с другими членами сети, чтобы обмениваться опытом, учиться и создавать лучшие условия обучения для всех, сказала она.
Глава представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатан Уоллес Бейкер отметил, что г. Хошимин имеет большой творческий потенциал во всех сферах, в том числе в области образования. ЮНЕСКО очень заинтересована в инициативе города по разработке и утверждению набора критериев счастливой школы. Эта модель, согласно которой счастье рассматривается как ключевой фактор улучшения качества обучения, будет находиться в центре внимания дела обновления образования.
Зыонг Ань Дык, заместитель председателя Народного комитета города Хошимин, сказал, что в качестве члена Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО, город будет иметь больше программ действий для обеспечения непрерывного обучения людей.
По этому случаю муниципальный народный комитет запустил программу действий по созданию в городе "глобального обучающегося города ЮНЕСКО" на период 2024-2030 годов.