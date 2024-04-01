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Город Хошимин стал членом Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО

Вечером 30 марта Народный комитет города Хошимин провел церемонию получения сертификата о вступлении в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.
  Народный комитет города Хошимин проводит церемонию получения сертификата о членстве в Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО. Фото: ВИA  
Выступая на церемонии, заместитель секретаря Парткома, председатель Народного совета г. Хошимина Нгуен Тхи Ле сказала, что тот факт, что г. Хошимин стал официальным членом Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО, стал результатом процесса сосредоточения внимания на создании среды обучения на протяжении всей жизни для жителей города, показал признание международным сообществом политики, обязательств и усилий Вьетнама, в целом, и города, в частности, по обеспечению качественного, справедливого и всестороннего образования.

По ее словам, это также возможность для всех людей и администрации города продолжать выдвигать программы действий, чтобы сделать южный мегаполис местом, где все люди, независимо от их возраста и национальности, могут продолжать учиться.

Кроме того, вступление в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО позволит создать открытую среду обучения, в которой каждый житель сможет развить навыки и знания, необходимые для адаптации и процветания в цифровом мире.

Город намерен продолжать тесное сотрудничество с другими членами сети, чтобы обмениваться опытом, учиться и создавать лучшие условия обучения для всех, сказала она.

Глава представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатан Уоллес Бейкер отметил, что г. Хошимин имеет большой творческий потенциал во всех сферах, в том числе в области образования. ЮНЕСКО очень заинтересована в инициативе города по разработке и утверждению набора критериев счастливой школы. Эта модель, согласно которой счастье рассматривается как ключевой фактор улучшения качества обучения, будет находиться в центре внимания дела обновления образования.

Зыонг Ань Дык, заместитель председателя Народного комитета города Хошимин, сказал, что в качестве члена Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО, город будет иметь больше программ действий для обеспечения непрерывного обучения людей.

По этому случаю муниципальный народный комитет запустил программу действий по созданию в городе "глобального обучающегося города ЮНЕСКО" на период 2024-2030 годов.

ВИА/ИЖВ

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