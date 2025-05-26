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Город Хошимин сообщает о первых случаях заражения новым вариантом COVID-19
На Тайване (Китай) этот вариант стал доминирующим штаммом, особенно поражая невакцинированных людей и пожилых.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США также сообщили о его присутствии среди международных путешественников.
Доктор Нгуен Ван Винь Чау, заместитель директора городского департамента здравоохранения, заверил общественность, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что NB.1.8.1 является более заразным или тяжелым, чем предыдущие штаммы.
«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не относит его к разновидностям, вызывающим беспокойство», - сказал Нгуен Ван Винь Чау.
В последнее время в городе заметно увеличилось количество случаев заболевания COVID-19: только за одну неделю было зарегистрировано 26 случаев, в то время как в начале этого года в среднем регистрировалось всего 1-2 случая в неделю.
Департамент здравоохранения призывает всех сохранять спокойствие и бдительность в связи с непредсказуемым характером пандемии.
Жителям рекомендуется соблюдать рекомендованные Министерством здравоохранения меры безопасности, в том числе носить маски в местах скопления людей, в общественном транспорте и медицинских учреждениях, а также по возможности ограничить скопление людей.
Настоятельно рекомендуется регулярно мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством, а также вести активный образ жизни и правильно питаться.
При появлении таких симптомов, как лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Тем, кто путешествует в страны и из стран с высоким числом случаев заболевания COVID-19, следует внимательно следить за своим здоровьем, чтобы защитить себя и окружающих.
С тех пор как COVID-19 впервые появился в 2019 году, вирус, по мнению экспертов, подвергался постоянным мутациям, что привело к появлению тысяч вариантов.
Хотя новые варианты могут распространяться легче, они, как правило, менее тяжелые, чем те, что наблюдались в начале пандемии.
В городе Хошимин система надзора за инфекционными заболеваниями отметила рост числа случаев с 16-й по 20-ю неделю (с 14 апреля по 18 мая), в среднем 11 случаев в неделю, что является резким скачком по сравнению с 1-2 случаями в неделю в течение первых 15 недель года.
В этом году в городе было зарегистрировано 79 случаев заболевания COVID. Из них 43 случая потребовали стационарного лечения, а 36 лечились амбулаторно, при этом ни один тяжелый случай не потребовал респираторной поддержки.
Сегодня COVID-19 часто рассматривается как эндемическое заболевание, с установленными протоколами лечения и вакцинами, помогающими предотвратить тяжелые случаи.
Вьетнам известен своими строгими мерами профилактики во время пандемии, особенно в период пиковых вспышек в 2020 и 2021 годах. Страна даже отслеживала каждого пациента с симптомами COVID-19 и их контакты, чтобы обеспечить карантин для населения.