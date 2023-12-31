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Город Хошимин создает департамент безопасности пищевых продуктов
Фам Кхань Фонг Лан, глава городского Бюро по управлению безопасностью пищевых продуктов, был назначен директором департамента.
Выступая на церемонии объявления, заместитель председателя городского Народного комитета Зыонг Ань Дык высоко оценил результаты, достигнутые городским Бюро по управлению безопасностью пищевых продуктов за семь лет его работы, начиная с 2016 года.
Зыонг Ань Дык также попросил вновь созданный департамент в ближайшее время усовершенствовать свою организацию, чтобы хорошо выполнять свою миссию, особенно во время наступающего Лунного Нового года.