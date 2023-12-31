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НОВОСТИ

Город Хошимин создает департамент безопасности пищевых продуктов

Народный комитет города Хошимин 30 декабря объявил о решении создать городской департамент безопасности пищевых продуктов – первый в своем роде во Вьетнаме. Непосредственно подчиняясь муниципальному народному комитету, департамент выполняет функции консультирования и оказания помощи комитету в государственном управлении безопасностью пищевых продуктов. Он также находится под руководством, инспекцией и инструкциями Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов и Министерства промышленности и торговли.

Фам Кхань Фонг Лан, глава городского Бюро по управлению безопасностью пищевых продуктов, был назначен директором департамента.

Выступая на церемонии объявления, заместитель председателя городского Народного комитета Зыонг Ань Дык высоко оценил результаты, достигнутые городским Бюро по управлению безопасностью пищевых продуктов за семь лет его работы, начиная с 2016 года.

Зыонг Ань Дык также попросил вновь созданный департамент в ближайшее время усовершенствовать свою организацию, чтобы хорошо выполнять свою миссию, особенно во время наступающего Лунного Нового года.

ИЖВ/ВИА

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