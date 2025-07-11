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Город Хошимин рассчитывает стать ведущим туристическим центром региона
По данным департамента, молодые работники предпочитают короткие поездки, отдых на выходные и ночные развлечения. Молодые семьи с детьми стремятся к отдыху на природе, обучению жизненным навыкам, посещению деревень с традиционными ремеслами, ферм и музеев. Посетители среднего и старшего возраста предпочитают экскурсии по культурному наследию, отдых на морском побережье или оздоровительные путешествия. В то же время организации, предприятия и школы постоянно генерируют спрос на MICE-туризм, охватывающий конференции, научные мероприятия, выставки и тематические путешествия. Эта стабильная и высокозатратная база внутренних посетителей обеспечивает городу значительное конкурентное преимущество.
Местный туристический сектор разрабатывает фирменные продукты, организованные по комплексным экспериментальным маршрутам. Среди них - маршрут "Из города к морю через реку", который связывает городское ядро с прибрежными экологическими зонами и прибрежными курортами. Другой маршрут - «Морская культура», который переосмысливает прибрежные места, подчеркивая их духовные, исторические и экологические ценности. Город также продвигает тематические продукты, такие как кухня, ночной туризм и деревни традиционных ремесел, чтобы персонализировать опыт для внутренних и иностранных посетителей.
В последние годы город также увеличил масштаб и позиционирование своих крупных туристических мероприятий. Международная туристическая выставка Хошимина (ITE HCMC) продолжает служить жизненно важными воротами на региональные и глобальные рынки. В то же время Неделя туризма в Хошимине была расширена до регионального масштаба и теперь связана с новыми направлениями и продуктами. Другие крупные мероприятия, такие как Речной фестиваль Хошимина, Международный марафон Хошимина и ряд культурных фестивалей, помогли переосмыслить город как динамичное, творческое и культурно богатое направление.
В соответствии со своим стратегическим видением до 2030 года, Город Хошимин стремится позиционировать себя не только как ведущее региональное туристическое направление, но и как источник вдохновения и инноваций для всей туристической индустрии Вьетнама.
В настоящее время городской департамент туризма пересматривает стратегию развития до 2030 года, интегрирует вновь приобретенные ресурсы и определяет основные ценности бренда «Туризм Хошимина».
Город также продвигает институциональные реформы и цифровую трансформацию во всем секторе. Межрегиональная инфраструктура, улучшенная связь и объекты высокой пропускной способности позволят городу Хошимин сформировать уникальное туристско-экономическое пространство, способное принимать крупные международные мероприятия в области культуры, спорта и образования.