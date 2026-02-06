Город Хошимин продвигает экономический и культурный потенциал на Весенней ярмарке 2026

Посетители осматривают стенды на ярмарке. Фото: ВИА

С темой «Южные краски весны — уверенное лидерство» город Хошимин представил на Весенней ярмарке 2026 наглядную и многогранную картину экономического развития, инноваций, культуры и видения устойчивого городского будущего.

На первой Весенней ярмарке 2026 года, проходящей в Выставочном центре Вьетнама (VEC) в Ханое с 2 по 13 февраля, Город Хошимин был выбран «тематическим регионом», представив всесторонний обзор достижений социально-экономического развития, инноваций, культуры, туризма и человеческого потенциала, а также видение построения умного, устойчивого и международно интегрированного города.

Под темой «Южные краски весны — уверенное лидерство» выставочное пространство города Хошимин оформлено с ярко выраженными особенностями южного региона: доминирующая аллея цветущей жёлтой абрикосы в сочетании с хризантемами, бархатцами, целозией и другими цветами создаёт тёплую, насыщенную весеннюю атмосферу. Посетители также могут познакомиться с пейзажами, направлениями и культурными ценностями Юга благодаря сочетанию современных презентационных технологий, таких как LED-экраны и виртуальная реальность.

Общая площадь экспозиции города Хошимин составляет почти 3 400 м² и объединяет около 80 ведущих предприятий и ключевых экономических структур, представляющих более 300 характерных продуктов, решений и услуг города. Тем самым формируется целостная картина жизненной силы, потенциала и стремления к развитию Города Хошимин — динамичного, инновационного города-локомотива, ориентированного на устойчивое развитие.

Экскурсионный маршрут начинается с пространства, посвящённого общему обзору достижений социально-экономического развития, где акцентированы макроэкономические показатели, а также заметные результаты в сфере транспортной и городской инфраструктуры последних лет. Далее следует зона демонстрации достижений науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации с представлением продуктов на основе искусственного интеллекта (AI), экосистемы цифрового правительства и высоких технологий.

Ключевым акцентом в этой зоне стала передовая экосистема дронов из Высокотехнологичного парка Города Хошимин с участием таких ведущих компаний, как Gremsy, Saolatek, HDFPV и Sycore. Решения по стабилизации изображения (gimbal), специализированные дроны для промышленного и сельскохозяйственного мониторинга, а также интеллектуальные системы управления подтверждают потенциал проектирования и производства высоких технологий и роль инноваций в стратегии развития города.

Затем посетители знакомятся с пространством, представляющим модель научно-технологического города Becamex, где демонстрируются современный макет, решения в области «зелёной» энергетики и центры обработки данных, отражающие видение формирования зелёной, устойчивой индустриально-городской экосистемы. Это также модель научно-технологического города к северу от города Хошимин, недавно официально объявленная.

Производственный потенциал города Хошимин ярко представлен в зоне ключевых промышленных продуктов и «Золотого бренда» с участием ведущих предприятий отрасли, таких как Satra, Saigon Co.op, Robot, Dien Quang, Vissan, Nhua Duy Tan, Secoin, Duoc OPC и других, которые представляют промышленные и потребительские товары, соответствующие международным стандартам.

Сочетание современной аграрной отрасли и традиционных ценностей отражено в экспозиции высокотехнологичной сельскохозяйственной продукции, продукции OCOP и ремесленных деревень. Такие бренды и подразделения, как Yen Dao Can Gio, Chanh Viet, Bau May, а также исследовательские центры Высокотехнологичной аграрной зоны, рассказывают историю повышения добавленной стоимости вьетнамской сельхозпродукции благодаря передовым агротехнологиям.

Параллельно туристическое пространство города в координации с Saigontourist представляет характерные туристические продукты и услуги, приглашая гостей открыть для себя город Хошимин как безопасное, современное и привлекательное направление.

Культурным лейтмотивом всего мероприятия стала серия художественных программ с ярким южным колоритом. Сразу после церемонии открытия показ мод с аозай и ба-ба в сочетании с искусством дон ка тай ты — нематериальным культурным наследием человечества — создал радостную и тёплую весеннюю атмосферу.

Художественные мероприятия проводились на протяжении всей ярмарки. Кроме того, посетители могли познакомиться с квинтэссенцией традиционных ремёсел: изготовлением керамики Биньзыонг, плетением из кокосовых листьев, весенней каллиграфией, искусством оформления южного «подноса пяти плодов», что позволило ощутить уклад жизни и культурное дыхание жителей города, носящего имя Дяди Хо.

Завершает маршрут пространство, посвящённое южным тэтовским продуктам, воссоздающее яркие весенние краски и характерное гостеприимство. Более 20 ведущих предприятий, включая Unifarm, Nong Lam Food, Safoco, An Phat, Danny Green и другие, представили характерные товары для удовлетворения потребностей жителей столицы в преддверии Тэта.

По словам Нгуен Ван Зунга, заместителя председателя Народного комитета Города Хошимин, город рассчитывает через Весеннюю ярмарку 2026 представить жителям всей страны и международным гостям образ города Хошимин после объединения — нового, динамичного и инновационного мегаполиса с заметными достижениями в экономике, культуре и социальной сфере.

Город также презентует ориентиры развития научно-технологического города на севере — на территории бывшей провинции Биньзыонг, а также достижения в области науки и технологий, высокотехнологичного сельского хозяйства и характерные продукты различных регионов города и всего южного региона.